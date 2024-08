Saludos. Con mucho regocijo y entusiasmo, presentamos esta sección especial para ustedes, los lectores de este gran periódico.

Soy la licenciada María M. Santiago Reyes, presidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico, entidad que cuenta con una trayectoria de 83 años.

Desde su fundación, el colegio ha sido un pilar en la aplicación de las ciencias químicas para el beneficio de la comunidad y el gobierno. Los químicos en Puerto Rico, regulados por licencia y colegiación, están involucrados en diversas áreas como alimentos, control de calidad, procesos industriales, energía renovable, salud pública y más.

En Puerto Rico, los químicos deben obtener una licencia y colegiarse para ejercer legalmente. La Junta Examinadora de Químicos regula este proceso, asegurando que los análisis químicos cumplen con altos estándares de calidad.

La colegiación garantiza el cumplimiento de la ley, así como los análisis químicos cumplen con los estándares de calidad, garantizando productos seguros tanto localmente como para exportación, y ofrece educación continuada para mantenerse actualizado con los avances en las ciencias químicas reflejando el compromiso del colegio con la excelencia profesional.

Además, el colegio es reconocido internacionalmente, siendo parte de organizaciones como la American Chemical Society, U.S. Pharmacopeia y la International Union of Pure and Applied Chemistry.

Nuestra Convención Anual, PRChem 2024, se centrará en “La Química en la Salud”, al explorar el papel crucial de la química en los avances médicos, incluyendo la lucha contra enfermedades como el cáncer. Tendremos un simposio sobre cáncer que reunirá a expertos de renombre para compartir información vital con colegiados y pacientes.

Agradezco a todos los involucrados en la organización de la convención y el simposio, que será del 7 al 10 de agosto, en el Hotel Wyndham Rio Mar, Río Grande, subrayando el compromiso de servir a la comunidad y fortalecer el impacto positivo de las ciencias químicas en Puerto Rico. ¡Les esperamos!

Lcda. María M. Santiago Reyes

Presidenta

Colegio de Químicos de Puerto Rico