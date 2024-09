Salir de la escuela superior y entrar a la universidad con nueve créditos aprobados –lo que significa un ahorro en dinero de cerca de $3 mil y casi un semestre de clases– “se puede lograr con enfoque y determinación, pero hay que estudiar”, según Angelis Salgado Reyes.

Salgado Reyes, quien es estudiante universitaria, quiere compartir su experiencia para que otros estudiantes conozcan y aprovechen las oportunidades educativas disponibles en las escuelas, como, por ejemplo, las Pruebas de Nivel Avanzado (PNA) y la prueba de admisión universitaria PAA, que ofrece College Board. Su experiencia sostiene su opinión.

“Cuando estaba en la escuela superior, yo no tomaba las pruebas en serio, especialmente, el PAA, decía: ‘esa prueba es fácil; no tengo que estudiar ni practicar para ello’”, relató la joven natural de Utuado, graduada de la única escuela superior de Jayuya, Escuela Josefina León Zayas.

Salgado Reyes cursa su segundo año de bachillerato en Psicología, con una concentración en Educación Especial en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce, a la cual ingresó con nueve créditos aprobados: seis créditos de español y tres de matemáticas.

“Comenzando mi segundo año, ya tengo 43 créditos aprobados, porque aproveché hasta las clases de verano”, añadió.

Angelis agradeció a su hermana, Bárbara Salgado, quien es bióloga marina con dominio del inglés y el japonés, pues fue quien le insistió en que se preparara para la PAA y para las PNA.

“Utilicé la plataforma de Práctica de la PAA de College Board para prepararme para la prueba de admisión universitaria, estudié y me apoyé de los maestros [y maestras] que daban los cursos del PNA, lo que me ayudó a desarrollar habilidades y hábitos de estudio eficientes no solo para esas pruebas, sino también para mi momento actual”, dijo la universitaria, quien, en un futuro, continuará estudios de maestría en Psicología Escolar.

“Tengo el deseo de llevarle a los estudiantes de escuela superior el mensaje de que no hay que tenerle miedo a la PAA y que entiendan que, realmente, es un beneficio para su vida. Lo digo desde el fondo de mi corazón, porque yo sé que muchos de estos estudiantes solo necesitan un guía que los lleve de la mano, como lo hizo mi hermana conmigo”, enfatizó.

Para esta futura psicóloga y educadora, el College Board es más que una prueba. “Es una organización que provee muchas herramientas para fomentar el camino universitario, te ayuda a conocer tu área de interés profesional y también a convalidar créditos universitarios”.

Motivada por su experiencia, Angelis participó en el webinar para educadores Práctica oficial para la PAA, que ofreció College Board el 3 de septiembre de 2024, durante la Semana del College, donde compartió su experiencia con los participantes.

Para ver el webinar de la Práctica para la PAA, puedes ingresar al canal de YouTube de College Board LATAM y seguir las redes sociales Facebook e Instagram: @College Board LATAM.