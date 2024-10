1. Revisa cuidadosamente el paquete y asegúrate de que has recibido todos los materiales.

2. Lee todas las instrucciones detenidamente, antes de comenzar a votar.

3. Vota en privado y no permitas que otros influyan en tu decisión.

4. Utiliza un marcador permanente tipo Sharpie de tinta negra o azul oscuro para marcar las papeletas. No enviaremos marcadores por correo, por lo que cada persona debe utilizar su propio marcador.

5. Escribe marcas claras dentro de los espacios designados en las papeletas. Es importante que la marca no se salga del rectángulo blanco. También es crucial evitar hacer marcas innecesarias o escribir en otras partes de la papeleta, ya que esto podría invalidar el voto.

6. Revisa dos veces que has marcado correctamente tus opciones.

7. Sigue el orden correcto, colocando primero las papeletas dobladas dentro del sobre blanco y luego en el sobre predirigido amarillo y una copia de tu tarjeta electoral u otra identificación válida, como licencia de conducir del DTOP, Real ID, pasaporte de EE. UU., US Global Entry, ID de las Fuerzas Armadas o Marina de los EE. UU.

8. Sella bien los sobres antes de enviarlos por correo. Como el sobre incluye el franqueo prepagado por la CEE, no es necesario ponerle un sello postal.

9. Envía tu sufragio lo antes posible para asegurarte de que llegue antes de la fecha límite. Para que el voto sea contado, debes enviarlo por correo postal con matasellos fechado no más tarde del 5 de noviembre de 2024. Si la fecha límite está muy cerca, considera llevar las papeletas directamente a una oficina de correos para que reciba el matasellos correcto.

10. Guarda el comprobante de que enviaste tu voto por correo. Puedes necesitarlo cuando te comuniques con la CEE (java@cee.pr.gov) para saber si el sobre llegó a su destino.

¿Tienes dudas con el proceso de voto adelantado?

Aquí están las respuestas.

¿Qué sucede si no recibo las papeletas a tiempo?

La CEE envía las papeletas por correo postal. Si no has recibido tu paquete una semana después de la fecha esperada, contacta inmediatamente a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) al correo electrónico java@cee.pr.gov o por teléfono al 787-764-5601. Si faltan menos de dos semanas para la fecha límite para devolver el voto, contacta a la CEE inmediatamente, sin esperar los diez días. Al llamar o escribir a la JAVAA, ten a la mano tu número electoral, la fecha en que solicitaste el voto adelantado y tu dirección postal. Pregunta sobre la posibilidad de que te vuelvan a enviar las papeletas o de irlas a recoger en persona en una oficina de la CEE.

¿Qué debo hacer si recibo menos papeletas de las esperadas?

Se supone que cada elector reciba cinco papeletas durante estas Elecciones Generales: estatal, legislativa, municipal, plebiscito de estatus y preferencia presidencial. Si recibes menos, debes comunicarte de inmediato con la JAVAA para decir qué papeletas te faltan. Al comunicarte, ten a la mano tu número electoral, la fecha en que recibiste el paquete y tu dirección postal. Solicita que te envíen las papeletas que faltan o pregunta si puedes recogerlas en persona en una oficina de la CEE. No envíes el paquete incompleto. Es mejor esperar a recibir todas las papeletas para, entonces, votar y enviar el paquete completo por correo.

¿Qué hago si recibo más papeletas de las esperadas?

Cada elector recibirá cinco papeletas durante estas Elecciones Generales. Si recibes más, debes comunicarte cuanto antes a la JAVAA para reportar qué papeletas adicionales recibiste. Es importante que no utilices las papeletas adicionales y sigas las instrucciones de la JAVAA sobre cómo devolver, de manera segura, las papeletas que no te corresponden. Una vez hayas notificado a la JAVAA y seguido sus instrucciones, procede a votar en las cinco papeletas que sí te corresponden.

¿Qué debo hacer si daño una de las papeletas?

Si dañas alguna papeleta durante el proceso de voto adelantado, es importante que no intentes corregir o reparar la papeleta dañada, pues, cualquier intento de arreglarla, podría invalidar tu voto. Comunícate inmediatamente a la JAVAA para reportar qué papeleta resultó dañada. Guarda la papeleta dañada; no la descartes ni la uses para votar. Luego, sigue las instrucciones que te dará la JAVAA para recibir una nueva papeleta por correo o recogerla en persona en una oficina designada. También recibirás instrucciones de cómo disponer de la papeleta dañada.

¿Qué sucede si marco más candidatos de los permitidos?

Si marcas más candidatos de los permitidos en una categoría específica, tu voto para esa categoría se considerará nulo y no contará para ningún candidato. Claro está, la anulación solo afectará a la categoría específica donde se marcaron demasiados candidatos. Las otras categorías en la misma papeleta que estén marcadas correctamente seguirán siendo válidas. Si te das cuenta del error antes de enviar la papeleta, no intentes borrar o corregir la marca, ya que esto podría invalidar tu voto. En su lugar, contacta inmediatamente a la JAVAA para solicitar una papeleta de reemplazo.

¿Puedo depositar las papeletas en cualquier buzón el mismo 5 de noviembre?

No puedes depositar las papeletas en cualquier buzón el mismo día de las elecciones. Para que el voto sea contado, debes enviarlo por correo postal con matasellos fechado no más tarde del 5 de noviembre de 2024. Depositar las papeletas en un buzón el mismo día de las elecciones conlleva un alto riesgo de que el matasellos sea posterior a la fecha requerida, lo que podría invalidar el voto. Por eso, se recomienda hacer el envío varios días antes de las elecciones. Si la fecha límite está muy cerca, considera llevar las papeletas directamente a una oficina de correos para que reciba el matasellos correcto.

¿Puedo cambiar mi voto después de enviar la papeleta?

Después de enviar la papeleta por correo, el voto se considera final y no puede ser cambiado ni retirado. El sistema electoral de Puerto Rico tampoco permite anular un voto enviado por correo para emitir uno nuevo. Por eso, es crucial que estés seguro de tus selecciones antes de marcar y enviar la papeleta.

¿Qué hago si, accidentalmente, envío mi tarjeta electoral o identificación en el sobre?

Si esto sucede, llama lo antes posible al 787-764-5601 o envía un correo electrónico a java@cee.pr.gov para reportar qué documento mandaste por error. Cuando te comuniques, ten a la mano tu número electoral y la fecha en que enviaste el paquete. En estos casos, la JAVAA podría:

a) retener la identificación de forma segura hasta que puedas recogerla;

b) devolverte la identificación por correo certificado;

c) o indicarte cómo obtener una identificación de reemplazo, si fuera necesario.