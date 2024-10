El cáncer continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte en Puerto Rico, y esto es solo un reflejo de la realidad mundial, ya que el panorama de esta temida enfermedad no es para nada alentador, a pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento. Por eso, es importante cobrar conciencia, reconocer los factores de riesgo, optar por la prevención y detección temprana para darle la batalla a este poderoso enemigo.

“Sí, hay una noción de que el cáncer va en aumento y aparenta ser así. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte en Puerto Rico. Estuvimos en el informe de progreso de la American Asociation for Cancer Research y allí se comentó que las estadísticas de cáncer van en aumento y se piensa que, para el 2050, el aumento va a ser de un 77 % los casos que se diagnostican”, explicó el doctor Humberto Guiot, director ejecutivo interino del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR).

PUBLICIDAD

Según estadísticas del Registro de Cáncer del hospital del CCCUPR, en la isla, los cánceres más comunes en hombres son próstata, colon, recto, pulmón y bronquios, y, en mujeres, mama, colorrectal, útero y tiroides. De hecho, en Puerto Rico se ha visto un aumento en el diagnóstico de cáncer de tiroides (mujeres) y cavidad orofaringe (hombres).

“Uno de los cánceres que ha preocupado es el de cavidad orofaringe. Este ha ido en aumento, sobre todo en varones, pues, en los últimos años, ha estado entre las primeras diez causas de cáncer en varones (séptimo lugar). Este cáncer está vinculado al virus del papiloma humano (VPH) y otros factores de riesgo son fumar y el consumo de bebidas alcohólicas”, resaltó el infectólogo de adultos, quien, por más de diez años, ha investigado infecciones del VPH.

Ante ese escenario, debemos tener en cuenta los factores de riesgo de la mayoría de los cánceres, los cuales son la edad, el estrés, el sobrepeso, la obesidad, la mala nutrición y el padecimiento de enfermedades inflamatorias e inmunológicas.

“Hay múltiples razones, pero sabemos que, para la mayor parte de los tipos de cáncer, uno de los factores de riesgo es la edad. Así como ha aumentado la expectativa de vida del ser humano, ha aumentado la incidencia de cáncer para aquellos cánceres en los que la edad es un factor de riesgo”.

“Los demás factores pueden llevar a inflamación en el organismo y se sabe que, para muchos tipos de cáncer, la inflamación constante puede llevar al desarrollo de cáncer”, señaló el doctor.

PUBLICIDAD

Hay esperanza

Así como el cáncer avanza, la ciencia se mantiene en constante búsqueda de medicamentos y tratamientos que ayuden a combatir esta enfermedad en todas sus expresiones.

“Queremos llevar un mensaje de esperanza; sí, hay cánceres que siguen causando muerte, pero, a la vez, hay muchos cánceres para los que hay tratamientos efectivos y muchos se están convirtiendo en sobrevivientes de cáncer. Está surgiendo mucha investigación en el tema, muchos tratamientos novedosos.

Hay mucho potencial de cura y sobrevivencia para cáncer de próstata en hombres y cáncer de mama en mujeres, incluso, en pacientes con metástasis. Hay muchas personas con estos cánceres en estadios avanzados que sobreviven largo tiempo y eso es motivo de esperanza”, detalló el director ejecutivo del CCCUPR.

De hecho, el Centro Comprensivo de Cáncer es un aliado en esta lucha contra el cáncer y ya se encuentran celebrando sus 20 años bajo el lema: “Sirviendo a todos siempre”.

Es que por las pasadas dos décadas se ha dedicado a brindar servicios de cuidado multidisciplinario, investigaciones y ensayos clínicos, además de contar con el Registro de Cáncer, que permite conocer los tipos de cáncer que más afectan a la población y trabajar estrategias específicas.

“Desde el 2009, también contamos con el área de radioterapia y, desde el 2015, abrimos el área de hospital con unas 96 camas disponibles. Tenemos un área de clínica ambulatoria multidisciplinaria, un área de emergencias oncológicas abierta 24/7, centro de infusión y transfusión, centro de imágenes y laboratorio clínico. Desde el mes de agosto, inauguramos la Clínica de Oncología Oral”, declaró el médico.

PUBLICIDAD

Programa de detección temprana y pruebas innovadoras

Con la intención de brindar sus servicios a todos los pacientes, desde el 2012, ofrecen el Programa de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Mama y Cuello Uterino de Puerto Rico, adscrito al Centro Comprensivo de Cáncer. Este programa federal, ya ha beneficiado a sobre 3 mil mujeres en la isla, ya que ofrece servicios gratuitos de mamografía, Papanicolaou y procedimientos diagnósticos para aquellas féminas que no tengan plan médico y que cualifiquen.

“Este programa se considera una estrategia de salud pública porque ofrece la oportunidad de acceso a servicios de salud a una población con disparidad, ya que no cuenta con seguro de salud para obtener estas pruebas. La intención es que podamos detectar tempranamente estos tipos de cáncer de mama y de cuello uterino, y que esto pueda ayudar a evitar que esa mujer caiga en un estadio tardío de cáncer”, explicó la doctora Omayra Salgado Cruz, gerontóloga y coordinadora de Educación Pública y Alcance Comunitario del CCCUPR.

Los criterios de elegibilidad para el programa son estar entre las edades de 21 a 64 años, no tener el plan de la tarjeta de salud del gobierno, no tener plan privado, cumplir con criterio de ingreso económico, mujeres de 65 años o más que no tengan Medicare o no cuenten con Medicare Parte B.

“Estos servicios son totalmente gratuitos para la población que cualifique. Lo importante es que soliciten, llamando al 787-522-3265 o se comunique con la Sociedad Americana contra el Cáncer al 1-888-227-3201, ya que ellos también colaboran para identificar y alcanzar a la población con este programa”, exhortó la doctora Salgado.

PUBLICIDAD

En lo que resta de octubre y durante todo el mes de noviembre se está ofreciendo un 50 % de descuento para aquellas pacientes que tengan una orden médica de mamografía con tomosíntesis en el Centro Comprensivo de Cáncer. ( Shutterstock )

Adicional a este programa, y a tono con la concienciación del mes del cáncer de seno durante todo el mes de octubre y también noviembre se está ofreciendo un 50 % de descuento para aquellas pacientes que tengan una orden médica de mamografía con tomosíntesis, una innovadora herramienta clave en la detección de cáncer de seno.

“La tomosíntesis, también conocida como mamografía 3D, es una herramienta autorizada por la FDA desde el 2011 y la hemos estado utilizando para mejorar el diagnóstico temprano. Lo que hace es que, en el mismo momento en que se adquiere la imagen de la mamografía, la máquina adquiere más imágenes de diferentes ángulos. La tomosíntesis nos permite encontrar lesiones que son más difíciles encontrar y nos permite eliminar los falsos positivos”, explicó la doctora Yania López, radióloga subespecialista en senos del CCCUPR.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.