Isabel Rosario domina la sonrisa telefónica. Su entusiasmo se desborda de oreja a oreja cuando su voz se escucha pizpireta y cordial a través de la onda celular. A sus 16 años, declara con total convicción que quiere llevar un mensaje de concienciación y prevención del cáncer de mama: a los hombres. Ese uno por ciento del cual muchas veces no se habla.

Y es que cuando a su abuelo, Leandro Montalvo, le diagnosticaron cáncer de mama el pasado 3 de octubre de 2019, su familia quedó de piedra. Especialmente porque es una condición que principalmente se relaciona con la mujer, con ese 99 % que el lazo rosa describe bien.

Pero, para Isabel, la experiencia de su familia fue una llamada de atención. ¡Alta y clara, pues, según ellos, no sabían nada en cuanto al cáncer de mama en varones, ya que la mayoría de las campañas de prevención van dirigidas solo a las mujeres! Razonó que el mismo desconocimiento lo tendría buena parte de la población. Tenía que informarse.

Para esos días, Isabel, que pertenece a la tropa 718 de las Girl Scouts -formación “que me ha preparado para ser una líder”- buscaba un proyecto que tuviera repercusión social, que inspirara a la gente a tomar acción con un gran significado personal. Y lo encontró. Así nació: The One Percent Breast Cancer, que ya tiene logo oficial y presencia activa en redes sociales, @theonepercent_breastcancer en Instagram y en Facebook, TheOnePercent: A Human Race Breast Cancer Awareness. También, cuenta con el apoyo de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, la Sociedad Americana Contra el Cáncer y el Concilio Caribe Girl Scouts.

“El símbolo de cáncer más reconocido es todo rosa. Siendo este el color más relacionado a las mujeres, un lazo completamente rosa pudiera dar el mensaje equivocado de que el cáncer de seno es exclusivamente una enfermedad de la mujer”, dijo la joven. “Pero, la realidad es que el uno por ciento de todos los casos de cáncer de seno ocurren en hombres, eso se traduce a miles de vidas. Y estudios demuestran que la incidencia va en aumento. Por eso propuse que el lazo que simboliza la lucha contra el cáncer de mama debe ser rosa 99 % con un por ciento de azul, de esa forma representa correctamente las estadísticas reales”. De hecho, ya el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez en Centro Médico acogió su propuesta para exhibir un lazo con los ambos colores.

“Mi abuelo todavía está dando la batalla. Luego de encontrarse un bulto en el seno derecho recibió quimioterapia, fue operado para extirparle el tumor, recibió radioterapia y ahora está por finalizar otra quimioterapia”, explicó Isabel. “Pero, cuando hay un diagnóstico de cáncer, no es una lucha que se deba llevar solo, se convierte en la lucha de tu familia, como es en nuestro caso”. Por eso, Isabel trabaja su proyecto -que aspira a recibir la Medalla de oro de las Girl Scouts- en español e inglés, “para llegar a más personas”.

¿Y por qué en redes sociales? “Las redes son algo bien grande ahora mismo mundialmente y ya tengo, con The One Percent Breast Cancer, followers de muchas partes”, contó fascinada la joven. “Más ahora, que estamos en una pandemia, mi mensaje tiene que resonar en el mundo virtual”.

Por lo pronto, aguarda ansiosa una vuelta por San Juan, para ver si el Capitolio, que generalmente es iluminado de rosa durante el mes de octubre en honor a la lucha contra el cáncer de seno, también se une a su campaña y luce este 2020 la luz azul.