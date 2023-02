“El Centro Cardiovascular, en sus 30 años de servicio, ha demostrado ser el líder en el mercado cardiovascular. Por eso, cuenta con la más alta tecnología para el cuidado de la salud cardiovascular en Puerto Rico y el Caribe. Combinamos nuestros servicios con la más alta tecnología y con un grupo de profesionales altamente comprometidos y capacitados para detectar y atender todas las condiciones cardiovasculares”, informó el director ejecutivo de la institución, licenciado Javier Marrero Marrero.

Agregó que sus amplias y modernas instalaciones permiten servir a todos sus pacientes en un ambiente de calidad y profesionalismo, facilitando ofrecer un diagnóstico y tratamiento oportuno. “Enfocamos nuestros esfuerzos en la necesidad del paciente y en que nuestros servicios respondan a esa necesidad para lograr un cuidado de salud cardiovascular de la más alta calidad, según los estándares de cuidado”, expresó el licenciado Marrero, quien destacó que los servicios del Centro Cardiovascular incluyen procedimientos cardiovasculares invasivos y no invasivos, a cargo de un grupo de especialistas en el cuidado cardiovascular en las áreas de electrofisiología, cardiología adulto y pediátrica, especialistas en fallo cardíaco y trasplante, cirugía cardiovascular adulto y pediátrica, y cardiología intervencional; todos apoyados por una facultad médica en neumología, nefrología, infectología y medicina interna, entre otros.

Además, el Centro Cardiovascular cuenta con un Programa de Centro Excelencia Cardíaca y Periferal en el Laboratorio Invasivo, donde se adiestran a médicos de Puerto Rico y el exterior en todo tipo de procedimientos e intervenciones cardiovasculares que realizan como: cateterismos, angioplastias coronarias y periféricas, estudios de electrofisiología, marcapasos e intervenciones pediátricas, entre otros, así como con un moderno Centro de Imágenes y Laboratorio No Invasivo para realizar angiografías coronarias por CT Scan, ecocardiogramas y Holters, entre otros servicios. A su vez, ha invertido y mejorado sus salas de operaciones con nuevos equipos y tecnología que incluyen dos salas híbridas. Todos estos servicios son apoyados con unidades de cuidado intensivo de medicina y quirúrgico, unidades de telemetría y facilidades médico-hospitalarias en general, que le brindarán una experiencia única de servicio a todos sus pacientes y visitantes.

Las acreditaciones del American College of Radiology, American College of Cardiology, Chest Pain Center with Primary PCY, Unite Sharing Organ (UNOS), Joint Commission y CMS distinguen el cuidado de calidad que ofrece. La acreditación de Chest Pain Center (Centro de Dolor de Pecho con intervención primaria coronaria), garantiza la atención inmediata, a través de su sala de emergencias con servicio 24 horas los siete días con cardiólogos intervencionales en programa de guardia STEMI y emergenciólogos, disponibles para atender y canalizar la emergencia cardíaca, mediante protocolos y procedimientos.

Según detalló el licenciado Marrero, el centro continúa con su plan de mejoras y evolución, a través de proyectos de mejoras en su infraestructura y ampliación de sus servicios, donde se han realizado grandes inversiones para lograr que la experiencia en el servicio sea única. Recientemente, fue aprobado el proyecto de inversión de infraestructura más grande, por parte de la agencia federal y estatal FEMA -COR3.

Con esta inversión, de $44,298,887.62, entre fondos federales y estatales, el centro dará un gran paso en la reconstrucción de las instalaciones físicas, producto de los daños ocasionados por el paso del huracán María. El proyecto en referencia cubrirá las reparaciones permanentes y medidas de mitigación en más de 200 componentes de mejoras distribuidos en, reemplazo y reparación del sistema de elevadores; reemplazo y aumento de capacidad del sistema de generadores de emergencia; y reemplazo del sistema de ventilación y acondicionamiento de aire, entre otros. “Esto permitirá una infraestructura sostenible y resiliente en el tiempo para la continuidad de los servicios cardiovasculares que requieren la población y Puerto Rico”, enfatizó el director ejecutivo de la institución.

En los últimos tiempos, la tecnología sigue en evolución y el Centro Cardiovascular se ha mantenido enfocado en proveer y tener las herramientas para brindar un servicio de excelencia y único en Puerto Rico. Próximamente, se establecerá el servicio de resonancia magnética (MRI), enfocado en realizar todo tipo de estudios, incluyendo estudios cardíacos para la detección temprana de tumores, problemas valvulares y estructurales a nivel preventivo, una nueva unidad de medicina nuclear para la evaluación de cualquier condición fisiológica del corazón y, a su vez, contará con médicos intensivistas especializados en cuidado crítico para el cuidado agudo de los pacientes en la Unidad de Cuidado Intensivo. Mediante acuerdos con entidades externas, el centro tiene dentro de sus proyectos el desarrollo del Programa de Rehabilitación Cardiovascular y una instalación de cuidado diestro de enfermería (SkilledNursing and Long Term Facility), que estarán a la disposición de toda la población.

“El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe continúa en evolución, como el centro primario para la atención de todas las condiciones cardiovasculares, con la tecnología y un servicio de excelencia único en Puerto Rico”, finalizó diciendo el licenciado Marrero.