Por más de un siglo, el Centro Médico Episcopal San Lucas (CMESL) se ha distinguido por la calidad y alcance de los servicios ofrecidos por su equipo de especialistas, considerados entre los más capacitados de Puerto Rico. Como parte de estos servicios, el Instituto Cardiovascular San Lucas se ha consolidado como una referencia en cardiología en el sur de la isla, combinando experiencia, tecnología de vanguardia y un enfoque humano en cada paciente.

“En San Lucas trabajamos cada día para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes”, comentó el licenciado Rafael Alvarado, director ejecutivo operacional del CMESL.

PUBLICIDAD

Conformado por más de 20 especialistas en cardiología, subespecialistas y profesionales de la salud cardiovascular, el Instituto ofrece atención integral que abarca desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento de enfermedades cardíacas. Además, a través del Programa de Educación Médica Graduada San Lucas, prepara a futuros cardiólogos en entrenamiento clínico y procedimientos invasivos y no invasivos.

El Instituto proporciona diagnósticos avanzados mediante ecocardiogramas transtorácicos 3D, ecocardiogramas transesofágicos (TEE), pruebas de esfuerzo y monitoreo cardíaco de 24 horas (Holter). En cardiología intervencional y electrofisiología, realiza cateterismos diagnósticos y terapéuticos, angioplastias coronarias y vasculares, tratamiento de oclusiones totales crónicas (CTO), ablaciones para arritmias, así como la implantación y reemplazo de marcapasos y desfibriladores, atendiendo desde casos comunes hasta los más complejos.

Entre las innovaciones más recientes, el doctor Edgardo Bermúdez ha implementado procedimientos de denervación renal, indicados para hipertensión resistente, y la IVL (intravascular lithotripsy), que permite tratar con precisión la calcificación arterial de forma menos invasiva y con resultados clínicos excelentes.

El Instituto cuenta también con el experimentado doctor Ernesto Soltero, cirujano cardiotorácico, especialista en cirugías complejas, garantizando atención quirúrgica avanzada y segura para pacientes con enfermedades cardíacas de alto riesgo. Su experiencia refuerza la capacidad del Instituto para ofrecer soluciones completas y confiables en el manejo de enfermedades cardiovasculares graves.

Asimismo, se incorporan tecnologías de última generación como el dispositivo Watchman, para prevenir eventos cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular, y marcapasos sin cables tipo MICRA, reforzando su compromiso con tratamientos seguros y efectivos alineados con los estándares más altos de la medicina moderna.

PUBLICIDAD

Con disponibilidad de cardiólogos 24/7, el Instituto garantiza una respuesta rápida ante emergencias cardiovasculares, incluyendo manejo de infartos agudos en tiempos críticos internacionales, vital para salvar vidas y minimizar complicaciones.

Más allá del tratamiento, se promueve la educación, la prevención y el seguimiento continuo, fomentando estilos de vida saludables y el control de factores de riesgo como hipertensión, diabetes y colesterol, protegiendo activamente la salud cardíaca de la comunidad.

Con una combinación de experiencia, innovación, educación médica y compromiso con el bienestar de la población, el Instituto Cardiovascular San Lucas reafirma su misión de ofrecer atención cardiovascular de excelencia, consolidándose como un pilar fundamental en la salud de Puerto Rico, hoy y para las generaciones futuras.

Para información sobre el Centro Médico Episcopal San Lucas y los servicios que ofrece, accede a sanlucaspr.org, llama al 787-844-2080 o síguelos en sus páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.