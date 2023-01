La definición de bienestar es cada vez más amplia y cubre la salud física, mental, emocional y espiritual del ser humano. De esta forma, las personas no solo pueden alcanzar larga vida, sino la calidad en los días. Las tendencias actuales a favor de la salud y el balance generan transformaciones en los estilos de vidas, consumo de productos, lugares de trabajo y el hogar, entre otros. Cada vez, las personas crean mayor conciencia de los beneficios de cuidarse para prevenir condiciones y proteger su salud. Veamos cuál es la ruta de bienestar prevista para este año.

Aperitivos de movimiento

Conocidos como ejercicios de la merienda es una tendencia de fitness que de manera sutil recalca el llamado a priorizar el ejercicio diario, pero dividiéndolo en pequeñas secciones a lo largo del día. Esta tendencia, pretende eliminar las dificultades de los entrenamientos largos que, a menudo, se esquivan o no se completan por falta de tiempo, energía o agotamiento. Además, permiten descargar endorfinas a lo largo del día. Incluir entrenamientos de cinco a 10 minutos o paseos ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, sin excusas de tiempo y energía. ¡A comenzar tus snacks de movimiento!

PUBLICIDAD

Atención plena (Mindfulness)

Estudios confirman que centrarse en el presente tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar. Hoy día, es una de las recomendaciones más utilizadas por los profesionales de la salud mental. Las investigaciones coinciden que los tratamientos basados en la atención plena reducen la ansiedad, la depresión, la presión arterial y ayudan a mejorar el sueño.

De hecho, JAMA Psychiatry publicó los resultados de un estudio que comparó los beneficios de la medicación con la meditación para el trastorno de ansiedad generalizada y descubrió que ambos métodos funcionan para reducir los síntomas. Acorde con la publicación del National Institute of Health, del doctor Zev Schuman-Oliver de la Universidad de Harvard, la meditación de atención plena mejora la calidad de vida, reduce los síntomas de salud metal y puede ayudar a las personas a sobrellevar el dolor. ¡A meditar!

COVID-19 y ejercicio

Desde los inicios de la pandemia del COVID-19 se realizan múltiples investigaciones para prevenir o minimizar los daños que ocasiona contraer la enfermedad. Los estudios más recientes revelan la influencia de mantenerse físicamente activos o tener una rutina regular de ejercicios para disminuir las probabilidades de complicaciones por causa del COVID-19.

Estas investigaciones refuerzan las teorías que vinculan el ejercicio con reducir el riesgo de enfermarse con virus, como catarro o influenza. La revista British Journal of Sport Medicine fue convincente con la publicación de datos de alrededor de 50,000 residentes de California que fueron infectados con COVID-19 y revelaron que las personas con mayor actividad física, desde antes de contraer la enfermedad, redujeron las probabilidades de hospitalización o muerte como resultado de la condición.

PUBLICIDAD

Según Baptist Health South Florida, los hallazgos coinciden con la experiencia de los médicos de atención primaria quienes a menudo ven una diferencia clave entre los pacientes sedentarios y aquellos activos.

Dinero, bienestar financiero y felicidad

Una de las llaves de bienestar es la relación con las finanzas personales. El bienestar dependerá de la forma en que las personas administren las finanzas cotidianas, se protejan de gastos inesperados y ahorren para alcanzar objetivos a corto y a largo plazo. Unas finanzas desequilibradas generan estrés y ansiedad, lo que puede deteriorar la salud mental y emocional. Por el contrario, el equilibrio entre ingresos y necesidades proporciona una base para controlar otros aspectos de la vida.

Según, publicado en la revista Cuerpomente, Ed Diener, reconocido por sus investigaciones sobre la manera en que el dinero influye en el bienestar psicológico, señaló que es importante tener suficiente dinero para cubrir las necesidades, mientras que, una actitud materialista actúa en contra de la satisfacción y el bienestar psicológico. Mientras que, los autores de Los cinco elementos esenciales del bienestar, Tom Rath y Jim Hartes, aseguran que no se trata solo de los ingresos netos o de la deuda que tenga una persona, sino de poder sentirse seguro económicamente, sin demasiadas preocupaciones, porque se tiene lo suficiente para hacer lo que se quiere hacer. Casi todas las personas con niveles altos de bienes­tar financiero viven con menos de lo que ganan y ahorran, ya que toman decisiones que les permiten no estar preocupadas por el dinero, y esto tiene un impacto positivo en el bienestar.

PUBLICIDAD

La salud metabólica

El metabolismo es el encargado de transformar las calorías de la comida en combustible para mantener las energías que permitan realizar las tareas diarias. Un metabolismo saludable disminuye el riesgo de desarrollar condiciones metabólicas como: aumento de peso, hipertensión, derrames cerebrales o enfermedades cardíacas. Estudios basados en lo que ocurre en el metabolismo cuando se duerme o come, concluyen que un metabolismo sano optimiza la energía a lo largo del día y ayuda a aumentar la calidad mental y creativa.

Acorde con la nutricionista dietista del Programa para la Prevención y el Control de la Diabetes del Departamento de Salud, Cinthia Santiago, lo esencial es conocer cuáles son las necesidades nutricionales, cómo influyen las vitaminas y minerales en todas las funciones del cuerpo y consumir las proporciones adecuadas.

“Un metabolismo sano puede prevenir o controlar los triglicéridos, el colesterol bueno y la presión arterial, siempre que combines la sana alimentación y la actividad física”, añadió Santiago. Los ajustes deben ser individualizados, se debe consultar con un profesional de salud que, acorde con su condición, le provea herramientas.

Cenar temprano aumenta la esperanza de vida

Establecer horarios de comidas o adoptar ayunos intermitentes puede ser beneficioso para el bienestar y la calidad de vida. Ciertamente, “durante la noche no se tiene la misma capacidad de digerir o utilizar nutrientes de manera efectiva y almacenas lo que comes, lo que provoca aumento de peso o descontrol en los niveles de azúcar en la sangre”, subrayó Santiago.

Sin embargo, la especialista en nutrición y dietética explicó que estas alternativas pueden ser un aliado para mejorar la salud, pero los beneficios son individualizados. Por consiguiente, recomendó que los ajustes de horarios de alimentos estén atemperados al sistema inmunológico de la persona, sus rutinas diarias, edad, condiciones de salud, medicamentos pre escritos y los resultados de los exámenes médicos rutinarios. Además, para ser más efectivos deben combinarlos con actividad física.

PUBLICIDAD

Músculo=longevidad

La masa muscular debe formar parte de la lista de prioridades de salud y bienestar. La disminución muscular relacionada con la edad es una de las causas más importantes de deterioro funcional y pérdida de independencia de los adultos mayores. Estudios recientes indican que la conservación de la masa muscular es más esencial de lo que se pensaba para alargar vida. Según publicó recientemente el British Journal of Sports Medicine, las actividades de fortalecimiento muscular pueden reducir el riesgo de mortalidad en un 10 a 17 %.

Los músculos ayudan a controlar los niveles de glucosa, utilizarla como combustible, por ende, es fundamental en la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, el riesgo a enfermedades cardiovasculares, envejecimiento prematuro y deterioro neurocognitivo. Entre las recomendaciones está la dieta e ingesta adecuada de proteínas, entrenamiento de fuerza y suplementos para potenciar la masa muscular y la síntesis de proteínas musculares.

Movimiento como métrica

Cada vez son más las personas que, con el fin de alargar la calidad de vida, incorporan el movimiento a sus rutinas diarias y monitorean la inactividad. El marcador para medir el bienestar, ya no se limita a los pasos, sino a la reducción de inactividad y de permanecer sentados. La profesional del Programa para la Prevención de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó las métricas de 150 a 300 minutos y recomendó que la actividad sea de moderada a vigorosa para obtener mayores beneficios de salud.

Según Santiago, los beneficios inmediatos de la incorporación de movimiento constante, combinados con buenos hábitos alimenticios, son: dormir mejor, disminuir la ansiedad, aumentar el sistema inmunológico y reducir la presión arterial. Mientras que, a corto y a largo plazo, mejora la salud cerebral, el corazón, previenen ciertos tipos de cáncer, fortalece los huesos y ayuda en el equilibrio y la coordinación. Razones sobran, para ajustarse a la nueva filosofía es ¡levántate y muévete!

PUBLICIDAD

Digital detox

Es una tendencia que sugiere la disminución o eliminación del uso de tecnología. El consumo excesivo de los dispositivos electrónicos y las plataformas sociales deteriora la salud. Ser multipantallas suele ser agotador, incluso, es una fuente de ansiedad, angustia y estrés mientras la desintoxicación digital puede proveer efectos inmediatos. Entre estos:

Reduce la fatiga, el estrés y ayuda a mejorar el sueño.

Proporciona tranquilidad y sensación de relajación

Estimular las relaciones laborales y personales.

Mejora la concentración y la creatividad

Disminuye la adicción

Aporta más orden a la vida cotidiana

Te permite enfocarte en proyectos pendientes

Las recomendaciones para desconectar con el detox digital son: establecer un periodo de tiempo, plantear un objetivo, desactivar las redes sociales, apagar el teléfono, establecer un tiempo limitado al día, gestiona al estilo antiguo (reloj despertador, agenda).

Abundancia social

La socialización es uno de los pilares del bienestar. Los seres humanos son sociales por naturaleza y la relación con los demás aporta beneficios a la salud emocional y genera estímulos al cerebro. Ambos, son procesos vitales en cualquier etapa de la vida, pero a mayor edad, más ayuda a prevenir enfermedades cognitivas.

La coach, instructora y experta en Mindfulness, Nuria Domínguez Cuenca aseguró en Coaching on focus, que la integración de las relaciones sociales desarrolla un sentimiento de pertenencia que reduce el estrés. Además, te mantiene activo, mejora la salud cardiovascular, genera seguridad y desarrolla la empatía. Incluso, según un estudio publicado en Journal Proceedings of the National Academy of Scienes: quienes mantienen buenas relaciones internacionales disfrutan de una mayor salud general, una óptima presión arterial y un menor índice de masa corporal.