¿Qué puedo comer? Esa es la pregunta más común entre las personas con diabetes. La incertidumbre del efecto de los alimentos en los niveles de glucosa en la sangre puede llevar a una persona con diabetes a experimentar con diferentes tipos de dietas o patrones de alimentación. ¿Cuál será el mejor?

Tanto la Academia de Nutrición y Dietética como la Asociación Americana de Diabetes concuerdan en que una terapia nutricional individualizada es la mejor opción para la prevención y el manejo de la diabetes.

Se ha comprobado que disminuir el consumo de azúcares simples, carbohidratos refinados y reducir el tamaño de las porciones ayuda en el control glucémico. Sin embargo, eliminar por completo los carbohidratos y los almidones de la alimentación no ha resultado ser beneficioso para el control de la diabetes. Esta práctica pudiera resultar muy peligrosa en especial en personas con diabetes tipo 1, quienes corren mayor riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética.

Entre los patrones de alimentación que han demostrado tener mayor beneficio para personas con diabetes están la dieta mediterránea, la dieta DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension), así como otros patrones que controlan el consumo de grasas y carbohidratos. En personas con diabetes y fallo renal también es importante vigilar la cantidad de proteínas consumidas durante el día.

Muchas personas han adoptado diferentes patrones de alimentación o dietas de forma cíclica que los mantienen en un vaivén del control de glucosa en sangre, peso y complicaciones agudas de la diabetes. Por esto, es importante recalcar que todas las personas tienen necesidades diferentes y particulares asociadas a condiciones de salud, edad, estatura, cultura y costumbres, entre otros. Un buen plan alimentario debe integrar diversos elementos. No existe un one size fits all cuando estamos trabajando con el cuidado de la salud y el bienestar de las personas. Así que, al momento de elegir un método o plan de alimentación, analiza si este cumple con las siguientes características:

Resalta patrones de alimentación saludables e incluye porciones controladas de todos los grupos de alimentos.

Se individualizan las recomendaciones nutricionales y son monitoreadas por un profesional en nutrición y dietética.

Ayuda a mejorar tus niveles de A1c.

Promueve que alcances tus metas en el control de peso.

Previene o retrasa las complicaciones de la diabetes.

Fomenta el disfrute de diferentes tipos de alimentos.

Provee las herramientas necesarias para que puedas planificar tus comidas a diario.

Además, examina si el patrón de alimentación o dieta que más te atraiga incluye estas recomendaciones generales: llenar la mitad de su plato con vegetales y frutas, consumir menos grasa, elegir almidones más saludables, controlar sus porciones, disminuir el consumo de sal, ingerir tres comidas al día, comer sin distracciones y disfrutar lo que comes.

Idealmente, un plan de alimentación debe ser un trabajo en colaboración entre el paciente y el profesional en nutrición y dietética licenciado. Este podrá crear un balance perfecto entre tus necesidades nutricionales e integrarlas a tus gustos e intereses en un plan de alimentación cuyo objetivo final será optimizar tu salud y mantener tu bienestar.

La autora es nutricionista dietista del Programa Salud a tu Alcance del Municipio de Bayamón. Este programa atiende a la población diabética y a pacientes con otras condiciones de salud para evaluación nutricional, solo residentes de Bayamón. Para información, llama al 787-780-3743.