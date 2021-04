Qué se sabe

La información más reciente señala que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad más severa por el COVID-19 que las mujeres no embarazadas.

Las mujeres embarazadas con el COVID-19 y con síntomas son más propensas a ser admitidas a la unidad de cuidados intensivos, requerir ventilación mecánica y morir de esta enfermedad. Aun así, resaltamos que el riesgo general de complicaciones graves y muerte por el COVID-19 para las mujeres embarazadas es bajo.

Por otro lado, tanto las mujeres embarazadas como las no embarazadas con condiciones crónicas como obesidad y diabetes, tienen un riesgo mayor de generar dificultades serias al infectarse con el virus causante del COVID-19: SARS-CoV-2.

Qué revelan los estudios científicos

Estudios hechos en Estados Unidos han reflejado que las mujeres embarazadas negras o hispanas tienen una tasa más alta de enfermedad severa y muerte por el COVID-19 que otras mujeres embarazadas. Posiblemente, esto no se deba a diferencias fisiológicas en estos grupos, sino a las desigualdades sociales y económicas que colocan a estas pacientes en desventaja de acceso a los servicios de salud.

Se han reportado casos aislados donde el COVID-19 pasa al feto durante el embarazo, pero esto parece ser raro. Además, se sospecha que la placenta puede servir de barrera al virus y proteger al feto de infectarse. Algunos estudios sugieren que existe un mayor riesgo de parto prematuro y muerte intrauterina para las mujeres con el COVID-19. Otros investigadores no han encontrado que esto sea cierto. Sin embargo, ante la novedad de esta enfermedad, se necesita más información para estimar los efectos reales del COVID-19 en la gestación.

Lo que sí sabemos es que un recién nacido expuesto a COVID-19 puede contraer el virus. Recientemente, se reportó el caso de un recién nacido que nació con anticuerpos contra el COVID-19, tras su madre ser vacunada en el tercer trimestre.

La vacuna contra el COVID-19

Las mujeres embarazadas pueden optar por recibir algunas de las vacunas contra el COVID-19. Aunque los datos de seguridad de estas vacunas durante el embarazo son escasos en este momento, los resultados preliminares disponibles están arrojando información alentadora.

Al analizar la metodología y el diseño de las vacunas, la mayoría de los expertos entienden que estas deben ser seguras durante el embarazo. Varios de los fabricantes y grupos académicos están comenzando estudios formales para ver el efecto de las vacunas contra COVID-19 en la gestación.

De hecho, miles de mujeres embarazadas ya han recibido esta vacuna, muchas de ellas trabajadoras en el campo de la salud, sin presentar mayores contratiempos.

Si estás embarazada y deseas saber más sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2, habla con tu obstetra u otro profesional de la salud. Esta conversación no es necesariamente para coordinar la vacunación. En este diálogo, es importante discutir tu riesgo de contraer el COVID-19 y tu riesgo de enfermedad grave, si te enfermas.

Vacunarse puede ser la forma más efectiva de protegerte contra de las complicaciones más serias del COVID-19, lo que podría ayudarte tanto a ti como a tu bebé.

Se recomienda que las mujeres lactantes reciban la vacuna contra el COVID-19, y no hay necesidad de interrumpir la lactancia si se va a vacunar. Al vacunarse, los anticuerpos de la madre pueden transmitirse a través de la leche materna, protegiendo al recién nacido.

Debemos señalar que las vacunas no pueden transmitir el COVID-19 ni a ti, ni a tu bebé. Ninguna de las vacunas disponibles contra el COVID-19 utilizan virus vivos y las vacunas no afectan los genes ni el ADN.

Las mujeres que están buscando un embarazo pueden vacunarse contra el COVID-19 sin problemas. No existe evidencia de que las vacunas contra el COVID-19 causen infertilidad. Tampoco es necesario posponer la búsqueda de embarazo después de vacunarse. Debido a que algunas vacunas conllevan dos dosis, si te embarazas después de la primera dosis, todavía puedes recibir la segunda.

Los efectos secundarios esperados en las embarazadas vacunadas pueden ser similares a los reportados por el resto de la población. Lo más descrito son síntomas de una gripe ligera durante varios días. Si se presentan fiebre u otros efectos secundarios después de recibir la vacuna, puedes tomar acetaminofén, ya que este medicamento sin receta se considera seguro durante el embarazo. De todas formas, si te preocupa por los efectos secundarios que puedas sentir al vacunarte, aclara tus dudas con tu obstetra.

Embarazada y expuesta al virus

Si estás embarazada y crees haber estado expuesta al COVID-19, llama a tu obstetra para discutir la situación. En la mayoría de los casos sin síntomas, las pacientes se monitorean periódicamente y se vigila más de cerca el desarrollo fetal.

Si presentas algunos de los síntomas descritos a continuación, llama al 9-1-1 o ve al hospital de inmediato: dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, desorientación repentina, labios o cara azules.

Si vas al hospital, llama y déjales saber que vienes para que puedan prepararse para recibirte. Ante cualquier síntoma que te preocupe, llama a tu médico o al 9-1-1.

Embarazada y con el COVID-19

Si te diagnostican el COVID-19, quédate en tu casa, excepto para las citas médicas.

Si estás embarazada y te diagnostican el COVID-19: quédate en tu casa, excepto para las citas médicas; modifica, a través de la telemedicina, la frecuencia de tus visitas, pero no interrumpas tu cuidado prenatal; evita la transportación pública, sepárate de otras personas en tu casa y continúa usando mascarilla cerca de otras personas.

Y, ¡llegó el momento del parto!

Las salas de partos de nuestros hospitales continúan siendo el lugar más seguro para dar a luz. La pandemia ha generado protocolos de seguridad y limitaciones que pueden ser incómodos. Sin embargo, existen leyes que protegen tus derechos a experimentar un parto acompañado.

Todos los obstetras y el personal de servicios de maternidad en Puerto Rico estamos listos para respetar los deseos de nuestras pacientes gestantes en un entorno seguro y sensible.

Protégete y vacúnate contra el COVID-19 si te sientes preparada, pero, sobre todo, disfruta de tu embarazo y parto.

Dentro de unos meses, y por años venideros, contarás cómo ante todas las adversidades de la pandemia del COVID, pudiste lograr salir embarazada, gestar a tu bebé, parirlo y lactarlo, logrando tu sueño.

Confía en tus obstetras, enfermeras y equipos de salas de partos y nurseries, ya que estamos preparados y dispuestos a apoyarte siempre.

El autor es presidente de PROGyn, Inc., tesorero del Distrito IV de la American College of Obstetricians and Gynecologists; y catedrático auxiliar del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas.