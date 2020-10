Uno de los mayores deseos de toda mujer gestante o futura gestante es mantenerse saludable durante todo su embarazo.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres no han planificado sus embarazos y lo que conlleva el cuidado antes de la concepción.

Se recomienda que la madre inicie esta nueva fase de su vida con un peso saludable y que su ganancia en peso permanezca dentro de los parámetros adecuados. La ganancia excesiva de peso durante el embarazo está asociada al desarrollo de obesidad infantil temprana y a lo largo de la vida del infante.

Por otro lado, un exceso de ingesta de alimentos no adecuados (comida chatarra, alta en azúcares añadidos, alta en sodio, alta en grasas no saludables, etc.) durante el embarazo podrían ponerla en riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia o malnutrición pensando en ambos escenarios tanto en el de sobrenutrición como en el de desnutrición.

PUBLICIDAD

Ciertamente existen factores económicos, culturales y desigualdades sociales que pueden afectar la nutrición y la salud materna. Según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, las recomendaciones de ganancia de peso durante el embarazo son las siguientes y están determinadas según el peso preembarazo:

Si la gestante inició su embarazo con un peso adecuado, debe aumentar aproximadamente de 25 a 35 libras.

Si lo inició con bajo peso podría aumentar hasta 40 libras.

Para mujeres en sobrepeso el rango de recomendación de aumento de peso es de 15 a 25 libras.

En el caso de mujeres en obesidad el aumento no deberá pasar de 20 libras en todo el embarazo.

En Puerto Rico, según datos del Departamento de Salud, en el 2010 se reportó un 35.4 % de madres con ganancia adecuada de peso durante el embarazo. Por otro lado, estadísticas del “The Pregnancy Nutrition Surveillance System” (PNSS), el 44.6 % de las mujeres gestantes en Puerto Rico para el 2010 comenzaron su embarazo en sobrepeso y 8.1 % en bajo peso.

Luego del huracán María varios estudios informan sobre la inseguridad alimentaria prenatal vivida en el 2017 y sus posibles consecuencias en la salud de la madre y el niño. Hoy día se nos suman más retos como son los terremotos y la pandemia del COVID-19.

Una alimentación adecuada durante el embarazo incluye:

la ingesta de más alimentos frescos como las frutas y vegetales y menos aquellos procesados;

la integración de grasas saludables por medio de alimentos como el pescado, nueces, aguacate y alimentos altos en fibra que, a su vez, ayudarán a reducir la posibilidad de estreñimiento, así como ayudar en general en la salud gastrointestinal.

Anemia

También es muy importante hablar de la anemia por deficiencia de hierro ya que es muy común durante el embarazo, en especial, si no se consumen alimentos altos en hierro desde antes del embarazo y durante.

Algunos alimentos altos en hierro son: legumbres, pavo, pollo, carnes rojas, vegetales de hoja verde, entre otros. Disfruta de estos alimentos en conjunto con aquellos altos en vitamina C ya que ayuda a su absorción.

Existen más tipos de anemia que pueden producirse durante el embarazo, por esto, además de una buena alimentación, es importante tomar los multivitaminas prenatales recomendadas por tu médico obstetra.

PUBLICIDAD

Lactancia

Por último, no podemos olvidar que para toda situación de emergencia como las vividas actualmente, las prácticas de lactancia materna exclusiva mantienen beneficios tanto para la madre como el infante y son parte de las estrategias actuales para evitar el aumento en la obesidad infantil.

La autora es nutricionista dietista y miembro del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico.