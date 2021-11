Cada vez más, los puertorriqueños adelantamos la época festiva. Una vez pasa el Día de Halloween, para muchos ya comienzan las Navidades. Con esta temporada, llegan varios cambios, uno de ellos es el clima, que puede afectar la salud; también aumentan otras condiciones, como las digestivas y las emocionales, así que, a continuación, te presento las condiciones más comunes en esta temporada y cómo puedes atenderlas.

Indigestión

Una de las razones por la que tanto amamos la Navidad es por la comida. Pero, si no se consume adecuadamente, puede traernos complicaciones. Por ejemplo, comer o beber demasiado alcohol puede causar indigestión. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, otros causantes pueden ser: tomar muchas bebidas con cafeína, comer alimentos picantes o grasosos, comer demasiado rápido, estar estresado o nervioso. Para tratar la indigestión, la primera opción son los antiácidos que venden en las farmacias sin receta. Si el malestar continúa, visita a tu médico, quien podrá recetar antibióticos.

PUBLICIDAD

Acidez

Según el nutricionista y dietista José Lozada Sierra, uno de los alimentos que más causa acidez es la mayonesa. Esto se debe al mal uso que se le da, pues los alimentos con mayonesa deben estar en el refrigerador. Si se dejan afuera, pueden dañarse y caer pesados al estómago. Otros alimentos que pueden causar acidez son los picantes y los fritos. Para tratar esta condición, es importante contar con antiácidos que controlen el malestar. Si esto no funciona, consulta a tu médico.

Intoxicación alimentaria

No cocinar bien las carnes o tomar agua que no esté filtrada puede provocar intoxicación. Asegúrate siempre de tomar agua embotellada o filtrada, y de cocinar bien todos los alimentos a la hora de prepararlos. No olvides botar los alimentos que tengan mal olor. Los síntomas de intoxicación alimentaria varían, según el origen de la contaminación. En la mayoría de los tipos de intoxicación alimentaria se presentan uno o más de los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, diarrea líquida o con sangre, dolor y calambres abdominales y fiebre, enumera la Clínica Mayo. Muchas veces, la enfermedad se cura sin tratamiento al cabo de unos pocos días. Si dura un poco más, puede que se requieran antibióticos.

Enfermedades respiratorias

La disminución en las temperaturas en la montaña ya se han reportado cerca de los 60 grados Fahrenheit, lo que hace que aparezcan las condiciones respiratorias como el asma, las alergias y la neumonía. El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto provoca dificultad para respirar como: sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Para controlar el asma y evitar un ataque, toma los medicamentos de la forma indicada por tu médico. Lo mismo deben hacer los pacientes con alergias nasales. Los síntomas incluyen: estornudos, picor y congestión nasal y producción de mocos (secreciones nasales). Utilizar medicamentos llamados antihistamínicos puede ayudar a reducir los síntomas y a mantener controladas las alergias nasales. Para los pacientes con neumonía, una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones, las recomendaciones son vacunarse para prevenir algunos tipos de neumonía y no fumar.

PUBLICIDAD

Diabetes

Lozada Sierra indicó que en esta época es cuando más los diabéticos llegan al hospital por descuidos en su condición. Consumir postres altos en azúcar como el arroz con dulce o tembleque puede descontrolar el azúcar de estos pacientes. Los diabéticos deben seleccionar bien los alimentos que van a consumir, tomar sus medicamentos y hacer ejercicio.

Soledad y depresión

La pérdida de familiares puede llevarnos a sentirnos solos y tristes. Cuando esa tristeza es prolongada y profunda puede convertirse en depresión. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA, en inglés), un diagnóstico de depresión se da cuando los síntomas (cambio de apetito, fatiga, falta de sueño o irritabilidad) interfieren con las actividades de la vida cotidiana e, incluso, provoca dolores físicos. Los medicamentos antidepresivos pueden ser útiles para reducir los síntomas de depresión. La psicoterapia también es un tratamiento efectivo, ya sea de forma independiente o en combinación con medicamentos. Otros consejos que pueden ayudar son salir con amistades, escuchar música y hacer ejercicio. Estas actividades nos permiten distraer la mente.

Accidentes de tránsito

Según la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, una de cada tres fatalidades en la carretera se debe a un conductor ebrio. El 70 % de las muertes por conductores ebrios no llevaba el cinturón de seguridad. Este año, que no ha terminado, se ha visto un aumento en los accidentes de tránsito (208 en el 2020, 270 en el 2021, al cierre de esta edición). Para que estas estadísticas no sigan en aumento, es importante no olvidar pasar la llave, si consumes alcohol, usar el cinturón de seguridad y no contestar el teléfono o textear mientras guías.

PUBLICIDAD

Accidentes en la cocina

Cuando cocinamos, estamos propensos a sufrir alguna quemadura o corte, confirman estudios de seguridad en el hogar. Cuando uses tijeras, cuchillos o latas, hazlo con el mayor cuidado posible. Lo mismo aplica con las sartenes o los aceites calientes. De todos modos, es vital contar con un kit de primeros auxilios para tratar alguna situación. También se debe tener precaución con los enseres eléctricos que puedan estar en contacto con el agua del fregadero.

Aún vivimos con el COVID-19

Siempre debemos tener desinfectante de manos y mascarilla, en especial en los lugares cerrados.