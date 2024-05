La llegada del empresario y cofundador de Red Ventures a la tarima de Elevate Summit, fue uno de los sucesos más destacados del primer día de conferencias de este evento. Y es que, al hablar de sus logros, Ric Elías hizo evidente que, más allá del compromiso y trabajo arduo para alcanzar las metas, el éxito empresarial también requiere corazón.

En la charla, moderada por el secretario del DDEC, Manuel Cidre, Elías hizo un recuento de su vida personal y profesional, en el cual explicó qué lo motivó a emprender y aportar desde su posición, al desarrollo económico de Puerto Rico.

Al describirse como un “chamaquito de aquí”, comenzó su historia con una breve biografía. Nacido en 1967, siendo uno de cuatro hermanos, estudió en un colegio de San Juan y un semestre en la Universidad de Puerto Rico, para luego trasladarse a Estados Unidos a continuar sus estudios. Aun con dudas, solo y cuestionándose su decisión, se dio cuenta de que el motivo primordial de esta experiencia fue “crecer como adulto”, recordó.

“Lo más curioso es que, en los últimos seis años, me he reconectado con la isla y la misma razón por la que me fui es por la que estoy volviendo, en Puerto Rico se puede hacer una diferencia”, asintió Elías.

Su retorno fue impulsado por la necesidad extrema del pueblo de Puerto Rico, tras el paso del huracán María. Trajo suministros en aviones fletados, en un acto de solidaridad que le inspiró a querer hacer más.

La cercanía a la isla le hizo reconocer que “aquí hay talento, pero hay que entrenarlo”. Y así dio paso a Forward787.

“Hoy por hoy, hay cinco compañías en esta plataforma (Forward787) y lo que queremos es crear un sentido de que Puerto Rico puede competir mundialmente”, expresó.

“Es una manera de atraer talento joven, adiestrarlo, darle oportunidad, invertir capital y competir. Al final del día, entrenas a miles de personas que entienden la responsabilidad que es tener un negocio y de pay forward”, subrayó.

Al hablar de sus planes para Puerto Rico desde su posición como empresario, fue enfático: “solo quiero ayudar. Yo creo que a la juventud hay que cambiarle su perspectiva de futuro y darle oportunidades, pero tenemos que entrenar a la gente”.

Como sobreviviente del accidente aéreo conocido como el “Milagro en el Hudson”, Elías cambió su perspectiva.

“La promesa que me hice a mí mismo es que cuando yo muera —cuando sea— pueda hacer la pregunta de si hice lo mejor que pude con ese regalo (la vida)”.

Luego de hablar sobre los retos que enfrentó Red Ventures en sus primeros años hasta colocarse en el sitial que ocupa hoy, Elías aseguró que Puerto Rico tiene grandes posibilidades, gracias al flujo de fondos para la reconstrucción y su sabia inversión, así como con la capitalización de nuevas áreas de oportunidades.

“Yo creo que es la clase empresarial la que tiene la oportunidad de cambiar, crear empleos e invertir. Tiene que inspirar y motivar, y aquí le debemos a nuestra juventud una inspiración”, finalizó.

