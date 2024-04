Conocer y cuidar del medioambiente siempre es un tema importante, debido al impacto que tiene en nuestra vida diaria, pero en los últimos años todo ha cobrado otro sentido a través de la voz de muchos influencers que llevan un mensaje de concientización y educación ambiental, para que el ser humano comience a valorar su entorno y todos los elementos que, junto a nosotros, forman parte de nuestro hogar: el planeta Tierra.

Antes, estas conversaciones se daban, quizás, en la lectura de algún libro, en charlas, conferencias y, en las aulas de clase. Más adelante vino el internet y abrió una ventana de oportunidades para explorar el tema con mayor amplitud, pero ahora son los influencers con diversas especialidades, quienes traen el mensaje de concientización a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, dándole más cercanía a las personas con asuntos ecológicos y poniendo en las manos de los seguidores las herramientas necesarias para aportar su granito de arena.

Es por eso que, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra, fecha que se conmemora cada 22 de abril, dialogamos con algunas influencers acerca de sus roles y sus motivaciones en favor del medioambiente. Comenzamos con Alondra Norat Pérez, una joven oriunda de Aibonito, quien a sus 7 años comenzó a interesarse por el canto de un pajarito carpintero y eso la llevó a alzar vuelo a alturas inimaginadas.

Alondra Norat Pérez ( Suministrada )

Esa fue la chispa que despertó en ella un interés por las aves, destacándose, a sus 24 años, como educadora ambiental enfocada en las aves y dándose a conocer con su página “Pajareo Virtual”.

Es una estudiante graduada del Departamento de Ciencias Ambientales, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), enfocada en Análisis Geoespacial y Data de Aves, quien se encuentra en su segundo año de maestría, y suele llevar a sus seguidores a través de sus investigaciones y “pajareos”, motivándolos a adentrarse a un mundo de exploración y conocimiento.

“Mi trabajo o tesis se enfoca en estudiar la distribución de humedales costeros en Puerto Rico, empleando el uso de imágenes satelitales y aéreas, y lo complemento con datos de aves. Por eso, mi enfoque es motivar a las personas a salir a pajarear, o sea a identificar nuestras aves, en una forma sencilla, cómica y fácil de entender”, explicó la joven.

Alondra bromea, diciendo que se la pasa “pajareando por ahí”, e invita a las personas a “pajarear”; término que reconoce como algo jocoso y más cuando para el boricua “pajarear” puede significar perder el tiempo. Pero, la influencer afirmó que, “si alguna vez te dicen estás pajareando por ahí, le contestas que hay gente que sí pajarea como profesión y yo, literalmente, sí estoy pajareando”, insistió.

En su Instagram, publica las fotos de aves que toma en sus labores, suele compartir su vocalización y la descripción en base a sus características para que las personas aprendan a identificarlas.

“Con mi rol de ciencias ambientales, siempre tengo mi enfoque científico, trato de que sea simple y fácil de entender. Tengo publicaciones, hago reels de cosas educativas, diferentes temas de las aves, conceptos de hábitat, de especies residentes, de especies endémicas y sus nombres científicos”, destacó la aiboniteña.

Para esta joven, educar a sus seguidores la satisface mucho. “Siento que he logrado –desde mi rinconcito–, motivar a más personas a tratar de identificar a las aves, he hecho que la observación de aves sea algo que no es solamente para los científicos. Que la gente vea que es algo que todos podemos hacer” aseguró la influencer, quien estará colaborando en un censo de aves con Surfrider Puerto Rico a celebrarse en la Bahía de Aguadilla durante abril y mayo.

En el ámbito de la vida marina, Puerto Rico cuenta con Melissa Cristina Márquez, una sanjuanera de 30 años, especializada en Ciencias Marinas, la conservación de la vida silvestre y el comportamiento de los tiburones, quien, desde 2017, reside en Australia.

Melissa Cristina Márquez ( Suministrada )

“En mis redes sociales comparto contenido educativo sobre la vida marina, noticias de conservación y consejos prácticos para llevar un estilo de vida más sostenible. También me encanta compartir experiencias personales y anécdotas sobre mi trabajo como científica y educadora”, explicó Melissa, quien tiene alrededor de 50 mil seguidores en sus plataformas sociales.

Para la científica, hablar de la vida marina es su mayor pasión, por eso, sus redes están “infectadas de tiburones” y otras especies marinas que forman parte de su vida.

“Mi experiencia con los tiburones se ha desarrollado a lo largo de los años, a través de una combinación de investigación científica, trabajo de campo y divulgación. He tenido la oportunidad de estudiar diferentes especies de tiburones en diversos entornos marinos, desde arrecifes de coral hasta aguas profundas”, dijo la influencer, quien se encuentra en el lejano país haciendo un doctorado enfocado en “el estudio de las interacciones entre humanos y tiburones a lo largo del tiempo y cómo se representa en el folclore y los medios de comunicación”.

La fiel defensora de los tiburones busca concientizar a través de sus plataformas sociales acerca de la importancia de estas especies, en un intento por contrarrestar la percepción negativa que ha reinado en relación a los tiburones.

“Me dedico a la divulgación científica para educar al público sobre la importancia de los tiburones en los océanos y desmitificar algunas de las percepciones erróneas que existen sobre ellos. Creo firmemente en la necesidad de conservar y proteger a estas fascinantes criaturas, y mi trabajo busca contribuir a ese objetivo, mediante la educación y la sensibilización pública”, afirmó la joven, quien planifica organizar una limpieza de playa comunitaria en Australia para celebrar el Día Mundial de la Tierra.

Para seguir a esta influencer boricua, búscala en X (antes Twitter) como: Melissa Cristina Marquez; @mcmsharksxx en Instagram, Facebook y Threads; en Facebook como: @melissacristinamarquez y en BlueSky como: @melissacmarquez.bsky.social.

Otra voz que aporta en temas ambientales es Silvette Mayorquín Santos, una joven que se considera una “jibarita sangermeña” de 30 años, “curiosa, y que ama la vida y el mundo que le rodea”.

Silvette Mayorquín Santos ( Suministrada )

Silvette estudió Geografía Física y Ambiental y Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP), ha fungido como educadora ambiental fuera de Puerto Rico en el Excelsior Conservation Corps, en Nueva York, ha dirigido recorridos de ballenas y glaciares por el océano Pacífico en Alaska y, en el 2022, fue guardabosques interpretativa en el Mendenhall Glacier Visitor Center de Juneau, Alaska.

Desde su entorno, Silvette utiliza sus redes para mostrar sus procesos de exploración y aprendizaje constante, pero también muestra su rol como individuo en el planeta Tierra.

“Muestro cómo sano con la naturaleza, cómo practico nuestra cultura en donde quiera que esté y el bienestar que provee el estar en contacto directo con la tierra”, expresó Silvette, quien busca ser ente de cambio y llevar un mensaje claro.

“Como habitantes del planeta Tierra tenemos la responsabilidad de cuidar, defender y proteger este planeta que nos da vida. Es posible generar cambios desde donde quiera que estés. Tú, como individuo, puedes hacer una diferencia, por pequeña que aparente ser. Así como la arena, granito a granito, forma nuestras costas, o el agua, gota por gota, crea los océanos y los ríos”, destacó la joven ambientalista.

Aunque no se considera una influencer, Silvette está muy consciente del impacto de su mensaje en personas que consumen su contenido, principalmente en redes como TikTok e Instagram.

“Yo no me considero influencer, pero, es importante ser agente de cambios positivos e influenciar para mejorar la sociedad. Si es necesario hacer eco a esas voces de la Madre Naturaleza, pues, ¡vamos a ejercer influencia que valga la pena!”.

“Desde mi pequeña comunidad, siento que he logrado crear un espacio virtual muy bonito, poco a poco, que trasciende a lo real”, mencionó la sangermeña, quien regresó en enero a su isla y está iniciando su empresa de ecoturismo llamada Aventuras Jíbaras, con la que espera “crear experiencias sostenibles de turismo ecológico y aportar mi conocimiento ambiental a todos. Para enseñar nuestra cultura y los lugares más increíbles de nuestra isla; esos que enamoran a cualquiera y te motivan a luchar por este pedacito de tierra”, concluyó Silvette a quien consigues en sus redes Instagram, TikTok, Youtube, X y Threads como: @jibarasoy y @aventuras_jibaras en Instagram.

Así también, Puerto Rico cuenta con Mónica Feliú Mójer, una científica con un doctorado en Neurobiología de la Universidad de Harvard, quien se mantiene muy activa como comunicadora multimedia, educando a las personas para que vean la ciencia como una herramienta de apoyo.

Mónica Feliú Mójer ( Suministrada )

A sus 40 años, Mónica reconoce que su infancia en el sector Pachanga del barrio Maricao de Vega Alta fue clave para desarrollar su interés por las ciencias.

“Criarme en un campo, rodeada de animales, diría que fomentó mi curiosidad por la ciencia. Cuando uno llega a la universidad, te imponen esta idea de que quién eres y de dónde vienes no es importante, y eso no es cierto. Quiénes somos, nuestra identidad y cultura, forja nuestros intereses, lo que hacemos y cómo lo hacemos”, afirmó la doctora, quien lleva 18 años realizando diversos esfuerzos mediáticos y públicos para “aumentar el rol y el perfil de la ciencia boricua”.

“Mi trabajo se enfoca en utilizar la comunicación científica para acercar la ciencia a las personas, y que sientan que las ciencias les pertenecen y que se puedan apropiar de ella como una herramienta de vida”, sostuvo la neurobióloga.

El otro aspecto prioritario para Mónica es poner la ciencia al servicio de la comunidad. “En los últimos cuatro años, mi trabajo se ha enfocado en establecer colaboraciones y enlaces con líderes comunitarios y personas que sirven a diferentes comunidades marginadas en el país, para ayudarles utilizar la ciencia para crear proyectos y elevar soluciones e ideas que ya existen en sus comunidades”, indicó la vegalteña.

Mónica apeló a llevar un mensaje “en arroz y habichuelas”, con claridad y respondiendo a nuestra identidad como pueblo. “Una de las herramientas principales que utilizo es la cultura e identidad puertorriqueñas, para que la gente conecte con la ciencia. Eso implica explicar conceptos de ciencia, utilizando nuestra cultura popular, resaltando las historias y las diversas trayectorias de miembros de la comunidad científica puertorriqueña” destacó la científica, quien colabora con la organización Ciencia Puerto Rico desde el 2006 como miembro fundadora y desde el 2015 como parte del staff de la organización sin fines de lucro.

Desde ese ámbito, y a través de los medios masivos, Mónica influencia con su mensaje de empoderamiento de las ciencias. “Podría decir que soy influencer, pero, a través de otros esfuerzos mediáticos, porque siempre busco contrarrestar las narrativas coloniales, que son comunes –pero que, en mi opinión, son falsas–, de que ‘somos chiquitos, que no se puede, que a lo mejor de Puerto Rico no sale ciencia de calidad mundial’, y eso es falso. En Puerto Rico tenemos miles de científicos, ingenieros y matemáticos en y fuera de la isla que están haciendo ciencia pa’ la patria”, dijo la comunicadora, quien, desde el 2020, tiene un segmento en Radio Isla llamado Jueves de Ciencia Boricua, donde resalta a miembros de la comunidad científica puertorriqueña.

De hecho, a principios de marzo, lanzó un libro digital gratuito que se titula Ciencia y Solidaridad, donde destacan las historias de once líderes comunitarios y que se puede ver en https://www.aquinoscuidamos.org/libro. También planifica lanzar un canal de WhatsApp (Ciencias y Comunidad) como parte de un esfuerzo con Ciencia Puerto Rico.

Quienes deseen conocer más acerca de Mónica pueden acceder a www.monicafeliu.me/, además pueden seguirla en sus redes como: Moefeliu.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.