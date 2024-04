Con un compromiso genuino y teniendo como meta sembrar 25,000 árboles en tres años, el programa de mitigación de erosión costera Rescate Costero sigue con paso firme. En tan solo cinco meses, y con la participación de más de 400 voluntarios, ya se han sembrado 4,200 árboles en varios municipios costeros de la zona norte de Puerto Rico. De esta forma, FirstBank continúa contribuyendo a las medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante el aumento del nivel del mar y la erosión costera en la isla.

“FirstBank continúa expandiendo su compromiso con la conservación ambiental. Con la siembra masiva que estamos haciendo, complementamos otros programas ya existentes como la creación de dunas para atender esta emergencia ambiental de manera colaborativa y ser más efectivos”, explicó Wanda Betancourt, primera vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de FirstBank.

El programa Rescate Costero de FirstBank es una iniciativa a favor del ambiente que cuenta con más de 22 alianzas multisectoriales que incluyen al sector gubernamental, municipios afectados, organizaciones de base comunitaria, escuelas y empresas privadas tales como Boy Scouts of America, Departamento de Educación, Ecoexploratorio, Fundación Amigos del Yunque, Girl Scout of Caribe, Jeep, OPAS (Organización Pro-Ambiente Sustentable), Scuba Dogs Society, United Way de Puerto Rico, Academia María Reina, The Baldwin School, Universidad Politécnica, Assurant, Stellantis, Empresas Santana, Vida Marina y los municipios de Camuy, Isabela, Loíza, Luquillo, Manatí y Quebradillas.

En los eventos de Rescate Costero se siembran especies nativas como uva de playa, icaco, mangle botón, cóbana negra y emajagüilla, entre otras, que son tolerantes al clima costero, ya que este material vegetativo ayudará a estabilizar las dunas de arena para crear una barrera natural que prevenga la pérdida de suelo por erosión.

Para ejecutar los trabajos del día, los participantes reciben una orientación educativa de parte del ecólogo y asesor de Rescate Costero, Alexis Molinares, sobre el proceso de siembra correcto.

FirstBank y su programa Rescate Costero invitan a los voluntarios interesados a que se registren en www.unoconelambiente.com. Allí encontrarán la información de cada evento de siembra y podrán acceder a material educativo sobre la erosión costera.