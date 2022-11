Casi entramos en la época navideña y son muchas las actividades que se avecinan, donde la estrella de la fiesta, por supuesto, es la comida puertorriqueña. Pero, es importante que los pacientes con diabetes se vayan preparando para disfrutar de esta época con planificación, balance y compasión.

Según la directora de Promoción de Salud y Nutrición de MCS Healthcare, la licenciada Zilka Ríos, las personas con diabetes se encuentran con el reto de mantener el manejo de su azúcar en sangre durante la temporada festiva. Llevan todo el año haciendo un gran esfuerzo para balancear su ingesta de carbohidratos, y en estas actividades, son rodeados de más fuentes de carbohidratos que en cualquier otro momento del año.

Todo esto es abrumador para la persona con diabetes que lo que desea es disfrutar de la época de fiesta junto a familiares y amigos como cualquier otra persona. Este sentimiento puede llevarlos a pensar que no podrán mantener sus metas nutricionales en este tiempo y toman la decisión de “disfrutar y, cuando pasen las fiestas, retomo mis metas”. Pero esto puede ser peligroso. También sucede que algunos pacientes con diabetes llevan tanto tiempo restringiéndose de los carbohidratos, que llega esta época y la restricción los lleva al extremo opuesto de sobrealimentarse, explicó la licenciada en nutrición y dietética.

No obstante, Ríos afirmó que los pacientes con diabetes no tienen que sentirse limitados, sino que es posible que disfruten de la época festiva, tomando en consideración unas recomendaciones muy importantes.

“El llamado es a planificarnos y no dejar a un lado el trabajo realizado en el año. Con planificación, balance y compasión con ellos mismos pueden disfrutar de la época navideña. No hay por qué tenerle miedo a la comida ni deben pensar que no pueden comer las cosas que les gustan. Sí pueden comerlas, pueden integrarlas, pueden disfrutar de las Navidades. Es posible llegar a mediados o finales de enero sin culpa, sin arrepentimiento y sin dejar su condición desatendida”, exhortó la especialista en nutrición.

A continuación, la licenciada Ríos brinda sugerencias para manejar la diabetes en estos días de festividades con familiares y amigos: