Entender las etiquetas con la información nutricional de los alimentos nos sirve para conocer los alimentos que queremos ingerir y saber si son más o menos favorables, decidir si debemos consumirlos e incorporarlos de la mejor forma dentro de nuestro plan de alimentación.

Etiqueta nutricional ( FDA )

Porción por envase: Muestra el número total de porciones en todo el paquete. Un paquete puede tener más de una porción. Por ejemplo, si comes o bebes dos porciones, obtendrás el doble de calorías y el doble de nutrientes que se muestran en la etiqueta.

Tamaño de la porción: Muestra cuántas porciones hay en el paquete y de qué tamaño es cada porción. Recuerda: Toda la información nutricional en la etiqueta se basa en una porción del alimento.

Cantidad de calorías: Las calorías indicadas equivalen a una porción del alimento. Las calorías de las grasas indican cuántas calorías de grasa hay en una porción.

Grasa total: Nos dice cuánta grasa hay en una porción de este alimento. Incluye grasas saludables (mono y poliinsaturadas) y también incluye grasas no saludables (saturadas y trans). Un alimento bajo en grasa contiene 3 gramos o menos de grasa por porción.

Sodio: El sodio no afecta el nivel de azúcar en la sangre, pero muchas personas consumen más sodio del que necesitan. Se recomienda consumir no más de 2,300 miligramos (1 cucharadita) por día. Si eres hipertenso, no consumas más de 1,400 miligramos por día.

Carbohidratos totales: Si estás contando carbohidratos, el total de carbohidratos incluye el azúcar, los almidones y la fibra.

Fibra: La fibra es un tipo de carbohidrato que no se puede digerir fácilmente. Puede acelerar el movimiento de alimentos y desechos a través del cuerpo, aumentando la frecuencia de las evacuaciones. Para los adultos, se recomiendan de 25 a 30 gramos de fibra al día.

Azúcares: Los azúcares elevan el azúcar en la sangre rápidamente. Por eso, es importante estar atento a los alimentos que contienen mucho azúcar. Evita los alimentos con azúcar añadido.

Proteína: El cuerpo necesita proteína. La proteína te ayuda a sentirte lleno, pero no aumenta el azúcar en la sangre. La mayoría de las personas no obtienen suficiente proteína.

La información en una etiqueta es fundamental para la elección de alimentos y productos, y es diferente para cada persona. Lo que comes depende de ti. Lee las etiquetas de información nutricional para que te ayuden a alcanzar tus metas de alimentación saludable.

La autora es nutricionista-dietista y educadora en diabetes de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Para información, llama al 787-729-2210, escribe a información@diabetespr.org o visita www.diabetespr.org.