Ante la prevalencia y aumento de la diabetes tipo 2 en todo el mundo, y el costo considerable de enfrentar esta epidemia global (particularmente en países en desarrollo con sistemas de atención médica más pobres), se requiere de opciones y alternativas con un enfoque más holístico. Es decir, centrarse desde cómo controlar la glucosa en la sangre, hasta abordar los aspectos emocionales, psicológicos y sociales de vivir con diabetes.

En un estudio publicado en el Journal of Diabetes Research, los adultos con diabetes tipo 2 que realizaron un curso de reducción del estrés basado en la atención plena, mejoraron su bienestar emocional y sufrieron menos depresión y ansiedad, que aquellos que no hicieron el programa. También se vieron beneficios para el control de la diabetes. Los participantes redujeron significativamente sus niveles de glucosa en sangre en ayunas y A1C, una señal de un mejor manejo de la glucosa en sangre.

PUBLICIDAD

¿Qué es mindfulness?

Diferentes corrientes de meditación, derivadas de la tradición budista, contienen como denominador común el mindfulness. Podemos referirnos a este concepto como constructo, como práctica y como proceso psicológico. Sin embargo, la médula de lo que traducimos al español como “atención plena” podemos definirlo como el ejercicio de focalizar nuestra atención en lo que estamos haciendo o sintiendo, además de identificar durante el proceso diferentes sensaciones, emociones y pensamientos, sin emitir juicio de ellos. De esta manera, somos conscientes de las propias experiencias internas, dentro de un concepto de aceptación.

Practicar mindfulness puede ayudar a modular la función neurocognitiva, endocrina, cardiovascular e inmune sin necesidad de una actividad física. Por lo tanto, no hay contraindicaciones locomotoras o musculoesqueléticas o limitaciones para su uso. El curso natural de la diabetes también está influenciado por el cerebro. La relajación neurocognitiva experimentada con el mindfulness puede ayudar a reducir los niveles hormonales contra reguladores. La contracción y relajación muscular, puede ayudar a mejorar la sensibilidad en los receptores de insulina del músculo esquelético.

Ser consciente

Escuchamos mucho sobre escuchar a nuestro cuerpo y tener una mejor conciencia, pero ¿qué significa exactamente ser consciente? Según la definición de Kabat-Zinn, el doctor fundador del Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society de la Universidad de Massachusetts, Kabat-Zinn, consciencia implica:

Prestar atención. No importa lo que estés haciendo, ya sea disfrutar de un pasatiempo, o hablar con tu familia, presta toda tu atención.

No importa lo que estés haciendo, ya sea disfrutar de un pasatiempo, o hablar con tu familia, presta toda tu atención. Vivir el momento. Deja de lado los remordimientos pasados (una oportunidad que dejaste pasar) y las preocupaciones futuras (un proyecto de trabajo inminente), y concéntrate, en cambio, en lo que está sucediendo en este momento.

Deja de lado los remordimientos pasados (una oportunidad que dejaste pasar) y las preocupaciones futuras (un proyecto de trabajo inminente), y concéntrate, en cambio, en lo que está sucediendo en este momento. No tener prejuicios. En lugar de decidir si el comportamiento de alguien, una experiencia que estás teniendo o algo que estás observando es bueno o malo, correcto o incorrecto, deseable o no, simplemente observa y aprende.

Si practicas lo anterior, estás siendo consciente. “La atención plena puede ayudar a las personas a presionar el botón de pausa entre pensamientos y acciones”, dijo Aliza Phillips-Stoll, psicóloga que trabaja en el Centro de Diabetes Joslin, en Boston.

El autor es psicólogo clínico con práctica privada en Río Piedras. Para citas, llama al 787-375-9494. Se aceptan la mayoría de los planes médicos.