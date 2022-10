La menopausia es un proceso biológico natural que toda mujer experimenta. Es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Se diagnostica después que transcurren doce meses sin que tenga un período menstrual.

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención en la salud de las mujeres durante la menopausia, el martes, 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Por ello, reconociendo que la ostoporosis es una de las secuelas más comunes de esta etapa de la vida -y para levantar la voz de alerta-, es importante conocer que la menopausia y la pérdida de masa ósea, u osteoporosis, están estrechamente relacionadas.

Esto se debe a que, cuando se llega a la menopausia y disminuyen los niveles de estrógenos, el proceso de recambio óseo se acelera y, con este, el ritmo de pérdida de hueso.

En la posmenopausia se pierde hueso a un ritmo más acelerado que cuando existe actividad hormonal. Así pues, los estrógenos que produce el ovario durante la época fértil de la mujer protegen nuestros huesos, lo que explica que, al llegar a la menopausia, se produzca la osteoporosis, o bien una pérdida progresiva de masa ósea y un deterioro de la calidad del hueso, lo que predispone a la mujer a un mayor riesgo de fracturas.

Hay que tener en cuenta que cualquier fractura que padezca una mujer mayor de 50 años, que no sea relacionada a trauma, se considera consecuencia de la osteoporosis.

Hay factores de riesgo que pueden ocasionar osteoporosis como: fumar, llevar una vida sedentaria, tener un historial familiar, ingerir alcohol o cafeína, o el uso prolongado de medicamentos como los corticoides.

La prueba de densitometría ósea es un examen que determina la densidad mineral ósea y contempla si ha habido una pérdida significativa. Se realiza a través de tecnología mejorada de rayos X, consiguiendo, de manera no invasiva, un diagnóstico médico.

Es una prueba realizada de manera simple, de poca duración y no causa dolor. Esta prueba determina, en muchos casos, si es necesario iniciar un tratamiento en el paciente y, además, ayuda a monitorizar los avances de este. No requiere anestesia para realizarse y no deja rastros de radiación en el paciente.

La autora es directora médica del Hospital Metropolitano Dr. Susoni Arecibo.