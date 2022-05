“Deja de fumar”; esta es una de las primeras recomendaciones que se les da a los pacientes que tienen algún grado de disfunción eréctil o dificultad en la fertilidad, pues los componentes químicos que se encuentran en los cigarrillos pueden predisponer a los hombres a padecer de estas condiciones. Así lo mencionó el urólogo con una subespecialidad en urología reconstructiva Omar Soto Avilés.

Reconoce, sin embargo, que a los pacientes se les puede dificultar abandonar el consumo de tabaco debido a la dependencia física que esta sustancia crea, incluso cuando la persona conoce los efectos que la práctica de fumar tiene en diversas partes de su sistema corporal, incluyendo su capacidad reproductiva.

PUBLICIDAD

Soto Avilés, quien tiene un enfoque clínico en la incontinencia en el hombre, la disfunción eréctil y los problemas de tracto urinario, destaca la disfunción eréctil y la dificultad en la fertilidad como dos consecuencias perjudiciales emergentes del hábito de fumar.

Disfunción eréctil

Conforme a la enciclopedia médica Medline Plus, la disfunción eréctil es una disfunción sexual masculina común que ocurre cuando se tiene dificultades para lograr o mantener una erección.

“El hombre tendrá una predisposición a la disfunción eréctil a medida que envejece, pero si le añadimos el cigarrillo, la incidencia de este problema aumenta”, enfatizó el doctor.

Los pacientes que fuman alrededor de una cajetilla de cigarrillos al día pueden tener un aumento de hasta un 60% de disfunción eréctil, aseguró Soto Avilés. Para los que fuman menores cantidades al día, la cifra disminuye a un 30%, elaboró.

“La función eréctil o la capacidad de tener una erección está relacionada con el flujo sanguíneo”, detalló.

Para los fumadores, el problema recae en que los agentes que contiene el humo del tabaco como, por ejemplo, la nicotina, tienen la capacidad de disminuir el flujo de sangre que llega al órgano masculino, al causar enfermedades cardiovasculares como la ateroesclerosis. Soto Avilés explicó que este tipo de afección ocurre cuando un tipo de material pegajoso denominado como placa se acumula en el interior de las arterias y obstruye el paso de la sangre.

De modo consecuente, al no recibir un flujo sanguíneo adecuado al pene, la persona pierde la capacidad de tener o mantener una rigidez satisfactoria en su miembro.

PUBLICIDAD

Dificultad en la fertilidad

A su vez, las toxinas asociadas con el cigarrillo pueden causar daño en el material genético de los espermatozoides lo que, entonces, disminuyen la probabilidad de fertilidad, expresó el médico.

Pese a que Soto Avilés denotó que no hay estadísticas concretas que indiquen cuántos fumadores padecen de infertilidad, informó que “fumar predispone al fumador a una disminución en la calidad de sus espermatozoides, pero no necesariamente significa que no va a poder ser fértil”.

Incluso, en investigaciones como “La influencia del tabaquismo en una población de hombres y mujeres infértiles”, se ha encontrado que entre la población masculina, los fumadores tienen una concentración y movilidad de esperma significativamente más bajas que los no fumadores.

Es por estos hallazgos que Soto Avilés y otros expertos en fertilidad les recomiendan a los pacientes que buscan adentrarse en tratamientos para mejorar la infertilidad que abandonen completamente el consumo de tabaco.

Problemas acumulativos

“No se puede decir que por fumar un cigarrillo al mismo momento vas a tener disfunción eréctil o problemas de fertilidad. Se trata de unos problemas acumulativos”, resaltó Soto Avilés.

Por un lado, en cuanto a la disfunción eréctil, el especialista expresó que, mientras más tiempo el individuo mantenga hábitos de fumar, las probabilidades de que obtenga una recuperación total son menores a las de los que abandonan el cigarrillo con mayor rapidez. Por ello, recomienda dejar de fumar lo antes posible para recuperar o mejorar la erección.

Por otra parte, respecto a la infertilidad, Soto Avilés señaló que, en el caso de que la persona pare de fumar, esta podrá ir eliminando las toxinas provenientes del cigarrillo y podría mejorar la calidad de sus espermatozoides en un promedio general de tres meses. Recalcó, además, que el tiempo de este proceso de renovación dependerá de cuán rápido el paciente pueda metabolizar todas las sustancias tóxicas relacionadas al uso de tabaco.

Una vez se cumpla este procedimiento, habrá unos parámetros más apropiados para la producción de espermatozoides más sanos y se podría tener un proceso reversible de infertilidad, puntualizó.

Si bien la decisión de dejar de fumar resultaría beneficiosa para la salud y el bienestar general de las personas, es un proceso arduo que el doctor reconoce tiene que ir acompañado, en muchas ocasiones, de diversos elementos, desde parches de nicotina y medicamentos hasta psicoterapia y ayuda emocional.