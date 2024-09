Dice un refrán popular que: “El que escucha consejos llega a viejo”, y, ciertamente, hay consejos que nos prolongan la vida. Seguir las mejores recomendaciones para el cuidado de la salud cardiovascular puede llevarnos a extender el buen funcionamiento de ese órgano vital por mucho más tiempo.

Por eso, presentamos las mejores recomendaciones de expertos en la salud del corazón, a fin de que puedas realizar cambios sencillos y favorables para tu salud.

1. Realiza tus chequeos y establece tu plan

“Ve a tu salubrista de confianza para que te haga un reconocimiento y exámenes de laboratorio clínico para que, a partir de ahí, se elabore tu plan de vida, que incluya cumplir con metas a corto y mediano plazo. Eso te ayudará a lograr tus objetivos”, dijo el cardiólogo Rafael E. Calderón.

2. Pendiente a tu alimentación

“Llevar una dieta y [hacer] ejercicio diario son la clave para tener un corazón sano. Recomiendo la dieta mediterránea, basada en comer alimentos como pescado, frutas, verduras, granos integrales, habichuelas, panes con alto contenido de fibra y aceite de oliva. Además, acompaña esta dieta con, al menos, 200 minutos de ejercicio a la semana. De esa manera, podemos cuidar de nuestra salud cardiovascular”, indicó el doctor Damián E. Grovas-Abad, cardiólogo intervencional y especialista en la enfermedad periferal en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.

3. Reduce lo malo y aumenta lo bueno

“Hay que evitar esas cosas que nos hacen daño en nuestra alimentación. Estas pueden ser la sal, los azúcares y las grasas sólidas. En cambio, deben ingerir más vegetales y legumbres, y tomar mas líquidos, principalmente, agua y jugos naturales. Además, deben consumir proteínas, ya sea de origen animal o de su preferencia”, expresó el doctor Calderón.

4. Realiza actividad física frecuente

Para una buena salud cardiovascular, es necesario realizar actividad física de manera regular. Hay actividad física para todo tipo de persona; lo importante es decidirte a cuidar de tu salud. Se recomienda hacer, por lo menos, 150 minutos semanales de actividad moderada, esto puede ser caminar, hacer ejercicios en el agua, bailar o hacer zumba, mientras que aquellos que quieran esforzarse un poco más pueden hacer 75 minutos de actividad vigorosa, como correr, nadar o correr bicicleta, donde se reduce el tiempo de la actividad física, pero se realiza un mayor esfuerzo. Puedes proponerte aumentar tu cantidad de ejercicio, así como la intensidad con la que lo realizas gradualmente.

5. Adapta tu rutina diaria

“Aquellas personas que no tienen tiempo para un plan de ejercicios en un gimnasio o por su cuenta, deben pensar en que cualquier esfuerzo es válido; lo importante es estar siempre activos. Utiliza tu rutina diaria para mantenerte activo. En lugar de usar los ascensores y las escaleras eléctricas, vamos a acostumbrarnos a subir esas escaleras en el trabajo y en los centros comerciales. Vamos a mover las cosas nosotros mismos. Estaciona tu vehículo más distante de las tiendas y del trabajo para obligarte a caminar. Si lo que puedes hacer son 10 minutos de ejercicio, esos son los 10 minutos más importantes de cambio. Algo, es mejor que nada”, recomendó la doctora Erica Otero Cárdenas, cardióloga

6. ¡Respira!

“Vivimos muy ajetreados y estresados, y eso afecta la salud cardiovascular. Aprende a relajarte cuando estés bajo estrés; pide tiempo, respira profundo y reinicia tu tarea una vez estés más en control de ti”, aconsejó el doctor Calderón.

7. Descansa bien

El doctor Calderón también dijo que “el sueño es un mecanismo de ayuda para nuestro cuerpo y su buen funcionamiento depende mucho de ese proceso. Ajusta tu reloj interno para que tu sueño sea reparador. Dormir de 7 a 8 horas le brindará a tu cuerpo la energía necesaria para enfrentar tu jornada diaria. ¡Así que a descansar bien!”.

8. Ojo con la inactividad

“Muchas veces, el estilo de vida sedentario es responsable del padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Tratemos de reconocer cuando ya hemos estado mucho tiempo inactivos, ya sea usando el teléfono, la computadora o viendo televisión y ¡muévete! Busca actividades que corten ese periodo de inactividad para que puedas tener una mejor salud”, dijo el doctor Calderón.

9. Deja de fumar

“Para mantener, no solo una salud cardiovascular óptima, sino también nuestra salud en general, es imprescindible dejar de fumar. Aquellas personas que tienen una adicción a la nicotina deben dejar esta práctica para evitar complicaciones de salud y todos los riesgos que se han comprobado son ocasionados por el uso del cigarrillo”, indicó el doctor Antonio Orraca, cardiólogo.

10. ¡No te desanimes!

Una meta no alcanzada no debe desanimarte; por el contrario, anímate a superarla más adelante. No tienes que desanimarte; si interrumpes tu rutina por causas ajenas a tu voluntad, recarga tu ánimo y sigue adelante.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.