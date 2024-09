El problema de la obesidad es cada vez más preocupante, pero hay nuevos medicamentos dirigidos a los pacientes diabéticos que están cambiando el panorama, no solo para el control de esta enfermedad crónica, sino también para la pérdida de peso, sobre todo para aquellas personas que no pueden hacerlo de manera natural. Estos medicamentos se han vuelto famosos a nivel mundial, al punto de que las industrias no han podido suplir la demanda.

El doctor José Francisco Rodríguez Orengo, profesor del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, habla acerca de los beneficios y efectos adversos de estos medicamentos.

PUBLICIDAD

“Hay una ola de promover este tipo de medicamentos que, principalmente, se están utilizando para mejorar los aspectos de la diabetes tipo 2, pero, como está asociada al sobrepeso y la obesidad, entonces, se comenzaron a utilizar para bajar de peso. Hay dos que se están utilizando mayormente, uno que viene de Novo Nordisk, en Dinamarca, y el que más que se oye en las redes, que es Wegovy”, expresó el doctor.

Ambos medicamentos son inyecciones subcutáneas con las que el doctor afirma que los pacientes tienden a rebajar de un 5 a un 10 % de su peso.

“Eso es lo que uno solicita cuando está haciendo ajustes nutricionales o de ejercicios, y se logra con una inyección, usualmente, una vez a la semana. Estos medicamentos han sido bastante efectivos”, confirmó el médico.

Es tal su efectividad, que la empresa encargada de su producción no puede vender más de estos productos porque no puede producirlos.

“Como todo producto, esto lleva muchos años de investigación, pero ha sido de dos o tres años donde se ha visto este aumento sustancial en el uso de estos productos. En todo el mundo están utilizándose en grandes cantidades porque hay personas que, por más dieta y ejercicio que hagan, no pueden llegar a esta pérdida de peso. Ya hay aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para tratar la obesidad con algunos de estos fármacos”.

“Ha sido un cambio dramático y de mucho beneficio porque la obesidad crea diferentes aspectos psicológicos y otras situaciones perjudiciales para la salud. Esto ha ayudado; se está viendo un gran avance y esperamos que pueda ayudar de gran manera a la sociedad, teniendo en cuenta que la mejor forma es hacerlo de manera natural”, señaló el doctor.

PUBLICIDAD

De hecho, existen otros medicamentos inyectables y Rodríguez Orengo afirmó que también tienen resultados positivos para la pérdida de peso.

“La farmacéutica Eli Lilly tiene uno que se llama Mounjaro, que es similar a lo que se utiliza en Novo Nordisk y se administra como una inyección una vez a la semana, es lo mismo; el método de acción es similar; son péptidos que se llaman GLP-1 que se inyectan y actúan en áreas en particular. Lo que hacen es que estimulan la liberación de la insulina y, si tienes más insulina, disminuye la glucosa en la sangre, y va al cerebro y aumenta la sensación de que estás lleno (de saciedad)”, detalló el profesor.

Además de estas compañías, hay áreas de investigación donde se están haciendo muchos estudios clínicos en Estados Unidos, Europa e, incluso, en Puerto Rico.

“Hay sobre diez compañías que están trabajando en productos similares. Estamos haciendo un estudio aquí en Puerto Rico en nuestras instalaciones de FDI Clinical Research (en San Juan y Mayagüez), en donde vamos a estar dándoles [a los sujetos] uno de estos medicamentos que se están utilizando para bajar de peso y otra inyección en la cual, en teoría, se eliminaría la pérdida de músculos. Eso sería una ventaja si fuese cierto, cuando terminemos el experimento. Para más información, nos pueden llamar al 787- 722-1248 para ofrecerles una cita”, comentó el médico, quien, de una vez, instó a las personas a buscar estos medicamentos por las vías correctas para evitar cualquier situación adversa.

PUBLICIDAD

“Hay gente que lo está comprando sin receta, porque están pagándolo hasta en efectivo. Uno debe tener cuidado cuando está mirando esas alternativas porque es importante hacerlo con un médico licenciado que tenga la ética para estos asuntos”.

Efectos y observaciones

Como suele ocurrir, estos medicamentos inyectables han probado su efectividad para tratar la diabetes y llevan a una pérdida de peso efectiva; sin embargo, provocan una serie de efectos secundarios a tener en cuenta a la hora de su utilización.

“La situación que ocurre es que tienen que comenzar con niveles bajos, lo que le llaman ‘titulación’, porque se presentan efectos adversos bastante comunes como náuseas, vómitos y, como trabajan a nivel intestinal, pueden dar estreñimiento o diarrea”, sostuvo el doctor Rodríguez Orengo.

También deben tomar en consideración que, una vez terminan de utilizar el medicamento, las personas deben cuidar su estilo de vida para poder mantener el peso porque lo pueden recuperar.

“Una de las desventajas que hemos estado viendo, a largo tiempo, es que una vez dejas de utilizar este medicamento y no tomas las acciones pertinentes, puedes subir de peso. Es importante que, mientras estés utilizando este tipo de producto, hagas un cambio en tu estilo de vida, para que puedas mantener un peso saludable porque uno no quisiera estar inyectándose por siempre”, advirtió el médico.

Observaciones también apuntan a que las personas que se administran estos medicamentos, pueden perder también masa muscular, lo cual no es beneficioso.

“Cuando bajas de peso, bajas grasas, pero también puedes estar bajando la parte proteica y eso lleva a tus músculos a debilitarse. Hay que tener cuidado de que, cuando estés utilizando este producto, tengas una rutina de ejercicio de pesas, ejercicios de resistencia para mantener ese músculo. También se recomienda que algunas personas usen los jackets que vienen con pesitas, para crear un poco más de resistencia y de músculos”, recomendó el doctor.

PUBLICIDAD

Según el médico, estos medicamentos continúan bajo estudios adicionales para poder identificar cualquier otro efecto.

“Se sigue estudiando, para eso existe lo que se llaman la fase 4 de investigación, que es que, luego de que un medicamento es aprobado, se sigue estudiando en la comunidad para ver si hay algún tipo de situación que no se observó en los estudios que llegaron para la aprobación de la FDA”, puntualizó el doctor.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.