En muchas ocasiones, por desconocimiento o falta de información, muchos individuos emprendedores descartan la banca comercial como alternativa para financiar el sueño de convertirse en dueños de su propia empresa. No obstante, como una institución financiera al servicio de las necesidades de sus clientes comerciales, FirstBank ha desarrollado una serie de estrategias para atraer a empresarios noveles –no necesariamente jóvenes, porque el emprendimiento no tiene límite de edad.

Recomendaciones generales

La persona emprendedora puede encontrar en FirstBank a un aliado que le apoyará en la búsqueda de recursos internos, productos o elementos de apoyo externo para que su proyecto pueda llevarse a feliz término. En consenso, Ildefonso Rodríguez Troche, vicepresidente de la Unidad de Pequeños Negocios de esta institución bancaria; y Henry Rodríguez, vicepresidente de Estrategia de Banca Comercial, hicieron las siguientes recomendaciones a las personas que desean lanzarse a establecer un negocio con el financiamiento adecuado.

Procura realizar un buen plan de negocios, bien sustentado. FirstBank mantiene una alianza con el Puerto Rico Small Business Development Technology Center (PRSBTDC), una agencia que apoya a emprendedores con información amplia para el establecimiento, desarrollo y exportación de productos y servicios a emprendedores, en conjunto con la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Elimina las deficiencias en tu informe de crédito. Para ambos ejecutivos, es esencial que la persona emprendedora mitigue las deficiencias que pudiera haber tenido en el pasado a la hora de iniciar un proceso de desarrollo de negocios. Incluso, se recomienda que establezca acuerdos de plan de pago con sus acreedores, si ha tenido situaciones de atrasos o pérdidas, así como evitar las indagaciones, que le bajan el número de la empírica.

Utiliza las herramientas de tecnología disponibles. Para reducir la inversión inicial, FirstBank cuenta con diversos servicios y plataformas que facilitan el proceso para que el cliente pueda acceder desde un terminal fijo o un dispositivo móvil. Además, cuenta con más de 60 sucursales, 325 ATMs y apoyo tecnológico vía web para mantenerse conectado con sus clientes.

Una relación estrecha con las pequeñas y medianas empresas

“Aquí, en FirstBank, estamos bien proactivos con las pymes, ofreciendo distintos servicios, desde apoyo técnico, a través de varias entidades que ayudan a emprendedores”, explicó Rodríguez Troche, al indicar que FirstBank tiene relación con varias entidades que apoyan a nuevos empresarios como compañías de desarrollo inicial de empresas.

Además, han establecido alianzas con entidades sin fines de lucro que permiten ofrecer apoyo técnico a jóvenes emprendedores. Todo esto se complementa con una diversidad de talleres y seminarios sobre mercadeo, manejo de marcas, aspectos financieros y contributivos, y obtención de capital, entre otros.

“El banquero se convierte en un asesor financiero y de negocios con aquellos emprendedores que buscan alternativas de capital”, estableció Rodríguez Troche. “Una vez el banco adquiere a ese cliente, le acompañamos en su proceso y, según mejore o crezca el empresario en su negocio, el banco seguirá cultivando esa relación de confianza y apoyo en la calidad de nuestros servicios y productos”, resaltó. “Estamos bien comprometidos en lograr ese objetivo. FirstBank cuenta con una gama de productos y servicios adicionales para ayudar a todo tipo de negocio, para manejar sus operaciones de la manera más efectiva posible”, destacó el ejecutivo.

Apoyo de soluciones tecnológicas

Ambos ejecutivos saben que la tecnología es una parte vital de cualquier negocio o corporación. Por eso, mientras la industria sigue en constante cambio, incluyendo el desarrollo de estas herramientas, FirstBank ha invertido en diferentes alternativas para facilitarles a sus clientes comerciales un acceso rápido y confiable.

“Tenemos diferentes soluciones digitales móviles para ofrecerles a nuestros clientes comerciales el acceso y las herramientas de una manera remota. En abril de este año, lanzamos una aplicación móvil para banca comercial, que permite a los clientes ver sus balances, aprobar transacciones, realizar transferencias y foto-depósitos a través de su dispositivo móvil”, destacó, por su parte, Henry Rodríguez López.

Por ejemplo, FirstBank ha invertido en una plataforma end-to-end diseñada para originar préstamos comerciales en línea, llamada “Business Digital Lending”, que mitiga el factor tiempo, lo que permite aligerar el proceso el proceso de originación y reembolso.

“Con esta plataforma, se facilita el proceso de solicitud de líneas de crédito (para subvencionar costos operacionales) o préstamos a término, proveyéndoles a nuestros clientes una buena herramienta de acceso a capital”, puntualizó el vicepresidente de Estrategia de Banca Comercial.

Para acceder a la plataforma, el cliente tiene que entrar a la página web del banco, registrarse y subir toda su documentación requerida para comenzar el proceso de evaluación crediticia. Ya registrado, el cliente podrá monitorear el estado de sus solicitudes en progreso, desde su inicio hasta la aprobación (o denegación, si así ocurriera).

“Estamos hablando de una plataforma muy ágil, la cual le provee alternativas tecnológicas adicionales a nuestros clientes para iniciar y manejar sus negocios”, admitió Rodríguez López. “Es una buena herramienta de acceso a capital”, subrayó.

La razón para emprender es importante

Finalmente, ambos ejecutivos ponderaron la posibilidad de emprender como un ejercicio que puede practicarse para completar una meta personal o profesional. “Lo importante aquí es que usted tenga claro cuáles son las necesidades de un sector de la población que estaría dispuesto a atender”, indicó Rodríguez Troche.

“Por lo general, las personas emprendedoras tienen mucho más éxito cuando trabajan un plan de negocios atado a una situación que particularmente les produce un problema y, al estudiarlo a fondo, descubren soluciones que, bien trabajadas con el apoyo de las agencias mencionadas y el respaldo de FirstBank, pueden convertirse en una solución que sirva a sus propósitos y cumpla su sueño de emprender para aportar a la economía del país”, finalizó.

Mitos sobre la banca y el emprendimiento

Ildefonso Rodríguez Troche planteó algunos mitos frecuentes sobre la relación entre la persona emprendedora y las instituciones bancarias.

1. La banca no financia negocios nuevos.

“En FirstBank tenemos nuevos negocios en cartera, financiamos new ventures, siempre y cuando se trabajen con unas (condiciones) mitigantes que contrarresten asuntos como la falta de crédito, ausencia de colateral, poca experiencia comercial o poco flujo de efectivo”, destacó Rodríguez Troche. Esto es posible, a través de los programas de garantía que ofrece la Administración para Pequeños Negocios (SBA, en inglés). La ventaja es que SBA garantiza entre un 75 y un 85 % del riesgo que involucra levantar o crear ese negocio. Los casos vinculados con estas limitaciones se han atendido a través de esas iniciativas de SBA, que tienen una gran variedad de programas (para los emprendedores). Para negocios nuevos, generalmente utilizamos la estructura del programa 7A.

2. El banco es muy lento en brindar un financiamiento.

“El tiempo que toma lograr el financiamiento comercial dependerá de cuán proactivo sea el cliente en entregar la documentación que se le solicita, o corregir los errores (que aparecen) en los documentos que ya sometió, particularmente en los datos financieros o en las proyecciones del negocio”, apuntó. “Otro tema que dilata la celeridad en la aprobación del financiamiento es el cumplimiento con los permisos y licencias que se requieren para operar un negocio en Puerto Rico. En ese renglón, hay unos elementos externos que pudieran dilatar el proceso, así que hay una combinación de muchos factores”. Cuando el caso es “perfecto” (de acuerdo con los estándares y requerimientos de la institución financiera), Rodríguez Troche admitió que el proceso “avanza con relativa rapidez”, como ocurrió con el caso de The Barking Lounge (lee la historia aquí).

3. Uno es un cliente más, no hay trato personal.

Sobre este tema, Henry Rodríguez confirmó que el acercamiento al cliente comercial es uno de tipo consultativo, adaptado a la necesidad específica de cada cliente. “Cada uno de ellos es único”, apuntó. “Nuestro trabajo es mantener esa relación con el cliente de una manera cercana, accesible, para que podamos ofrecerles, según avance el desarrollo de su empresa, las herramientas y los servicios que necesita en cada etapa”, dijo.

Según señaló el ejecutivo, este es un proceso continuo que “crece” junto con el cliente para apoyarle cuando la evolución de su idea requiere contratación de personal, expansión de sus instalaciones o inversión en equipos que faciliten sus operaciones, entre muchas otras necesidades. Además, hay soluciones de monitoreo de sus cuentas para prevención de fraude y protección de sus datos financieros.