“Se solicitan empleados” es un letrero que encontramos todos los días en todas partes. Generalmente, el letrero también indica paga mayor al salario mínimo y algunos beneficios para llamar la atención de los posibles candidatos.

La falta de empleados no es un problema de Puerto Rico solamente; ya se ha convertido en un problema mundial que afecta a empresas y negocios de diferentes industrias y tamaños. No contar con suficientes empleados para realizar las tareas del negocio puede representar más tareas para los que están y, en ocasiones, que la empresa o negocio tenga que dejar de ofrecer productos y servicios, o tenga que operar en horarios más reducidos.

Las grandes preguntas son: ¿Dónde están? ¿Dónde los consigo? ¿Qué hago para que lleguen y se queden?

Si eres empresario, sabes que tener a la gente correcta en el lugar correcto es clave para el éxito de tu negocio. Por lo tanto, si has estado haciendo lo mismo que has hecho siempre para encontrarlos y no los consigues, es hora de que cambies el libreto que has estado usando hasta ahora porque el que tienes ya no es útil. ¿Y entonces?

Nos ha llegado el momento de ser creativos, diferentes y apostar a nosotros. Sin embargo, para que lo nuevo que hagamos tenga los resultados que deseamos, hay que tomar una pausa. Quizás te preguntarás, ¿por qué tomar una pausa si los empleados con los que cuentas están trabajando turnos dobles y la paga por horas extra está estrangulando tu presupuesto?

La respuesta es sencilla. Primero tenemos que definir claramente lo que requiere el puesto y qué vamos a buscar en esos candidatos y luego establecer un plan de reclutamiento para llegar a los candidatos donde estén. Entonces estaremos listos para apostar a nosotros al poner ese anuncio en la puerta, el periódico o en las redes sociales. De lo contrario, seguiremos repitiendo los mismos errores y no hay tiempo para eso ya que no van a llegar a menos que tomemos acción.

Al definir el puesto, hoy, más que nunca, tenemos que enfocarnos en las destrezas que son necesarias e inherentes más que en cualquier otro criterio que hayamos usado en el pasado.

Tal vez te preguntes, ¿qué son destrezas? Una destreza es lo que una persona aprendió para realizar una actividad. Por ejemplo, alguien que trabaja en la recepción en una empresa aprendió a contestar el teléfono de una forma particular en un adiestramiento formal o en el trabajo.

Es cierto que cada organización y su personal son diferentes, y que lo que funciona en una empresa de una manera puede funcionar de otra en tu empresa. Por lo tanto, ya que conoces las destrezas que el puesto requiere, debes considerar tu cultura organizacional, las características demográficas del área en donde está tu negocio y la industria en la que trabajas entre otros factores en tu plan de reclutamiento.

Aquí compartimos contigo algunos tips que puedes utilizar individualmente o combinados con otros para que tu esfuerzo sea más robusto al haber considerado todas las opciones posibles.

TIP 1: Revisita la descripción de puesto.

TIP 2: Verifica si el horario puede ser flexible.

TIP 3: Ofrece la opción de trabajar remoto si el puesto lo permite.

TIP 4: Coteja los beneficios que ofreces.

TIP 5: Compara los beneficios que ofrecen otras empresas en tu industria y cómo los de tu empresa son diferentes.

TIP 6: Busca opciones de partnerships/alianzas con universidades para ofrecer oportunidades de práctica con paga.

TIP 7: Promueve los referidos de empleados con algún incentivo que les resulte atractivo.

TIP 8: Confirma que el trabajo que se hace es lo que estás anunciando.

TIP 9: Repasa tu proceso de onboarding/inducción, pues no hay nada mejor que los empleados sientan que son respetados desde que llegan y hacerlo te posicionará como un buen empleador lo que, a su vez, atraerá a más candidatos a tu empresa.

TIP 10: Pregunta a tus empleados actuales si les interesa aprender a hacer otras tareas y adquirir otras destrezas mediante lo que hoy conocemos como re-skilling y up-skilling.

TIP 11: Asegúrate de que tus SUPERVISORES saben ser supervisores en esta nueva era.

TIP 12: Busca empleados que estuvieron contigo y que puedan ser re-hires.

TIP 13: Considera reclutar empleados que cumplan con un 80 % de la descripción de puesto y enséñales el restante 20 %.

TIP 14: Considera tercerizar áreas que no sean centrales a tu operación.

TIP 15: Si no hay empleados, ¿puedes contratar el proyecto con consultores, empleados por servicios profesionales o empleados que trabajen menos horas?

TIP 16: Pregunta a los empleados que tienes qué les hace quedarse trabajando en la empresa e incluye esas historias de éxito en tu plan de mercadeo de reclutamiento.

TIP 17: Paga responsablemente, ofreciendo un salario competitivo dentro de tu industria.

TIP 18: Si tienes puestos que pueden trabajar remoto, considera mercadear tu reclutamiento fuera de Puerto Rico, y abre tu reclutamiento y tu empresa al “mercado global”.

Y, nuestra recomendación más importante: contrata a gente “no cualificada” y busca candidatos que tengan las destrezas que necesitas aunque no tengan experiencia previa y capacítalos.

Hoy, más que nunca, es importante que, como empresarios, seamos la opción para aquellos candidatos que SÍ están buscando empleo. Si tú estuvieras buscando empleo, ¿qué te gustaría que te ofrecieran?

Las autoras son directoras de The Human Factor Consulting Group.