Soy una madre puertorriqueña de Coamo, empresaria, esteticista, técnica médica estética, educadora, autora, speaker, coach y juez internacional. Mi trayectoria representa la evolución de una mujer que convirtió una habilidad en una profesión, una profesión en una empresa y, finalmente, una plataforma para impulsar y abrir caminos en toda una industria.

Comencé con $35 prestados y un pequeño espacio en la casa de mis padres, pero tenía una visión mucho más grande que mis circunstancias. En el camino enfrenté grandes desafíos: el huracán María destruyó mi local y la pandemia volvió a obligarme a cerrar. Cada etapa, lejos de detenerme, se convirtió en un impulso para reinventarme, prepararme y crecer.

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Así evolucionó DG Lash, dando paso a DG Lash Beauty Academy, DG Lash Product y DGM Group LLC. Durante más de una década he formado a cientos de profesionales y representado el talento puertorriqueño en escenarios de Nueva York, España, Colombia, Perú, República Dominicana y Chile, desempeñándome como educadora, conferenciante, coach y juez internacional.

En 2026 participé en Santiago de Chile en un acontecimiento que alcanzó un récord Guinness de extensiones de pestañas, reuniendo profesionales de 14 países. Mi propósito también trascendió la industria de la belleza con la publicación de mi libro, Conectar con tu esencia, una obra que invita a descubrir el propósito, reconocer nuestro valor y construir desde la autenticidad.

Paralelamente, DG Lash continúa escribiendo su historia de expansión comercial. Nuestros productos están presentes en numerosas farmacias en todo Puerto Rico y, recientemente, alcanzamos uno de los hitos más importantes de nuestra trayectoria: la llegada a 18 tiendas de Walmart en la isla, acercando una marca creada y desarrollada en Puerto Rico a miles de consumidores.

DG Lash alcanzó otro gran logro: está en 18 tiendas Walmart en Puerto Rico. ( Suministrada )

Hoy, mi compromiso va más allá de mis empresas. Recientemente, llevé mi voz ante la Legislatura y el Senado de Puerto Rico en torno al Proyecto del Senado 971, representando y defendiendo a las artistas de extensiones de pestañas de nuestra isla, con el propósito de contribuir a que esta profesión sea reconocida, valorada y representada justamente como parte de la evolución de la estética en Puerto Rico.

Porque para mí, crecer nunca ha significado llegar sola. El verdadero éxito también consiste en utilizar lo construido para abrir puertas a quienes vienen detrás.

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Delisse Guevara con su hija, Jerlisse Ortiz Guevara. ( Suministrada )

En ese mismo espíritu de legado, me llena de orgullo mencionar a mi hija, Jerlisse Ortiz Guevara, quien continúa mi camino con determinación, disciplina y pasión, destacándose internacionalmente en diversas competencias. Su crecimiento representa la continuidad de una visión que trasciende generaciones y reafirma que el talento, cuando se cultiva con propósito, no tiene límites.

La autora es empresaria, esteticista, técnica médica estética, educadora, autora, speaker, coach y juez internacional.