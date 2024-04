Las empresas que quieren escalar procuran ofrecer mayor relevancia a los temas de comunicación y mercadeo, tienen equipos internos o subcontratan firmas especializadas, desarrollan planes anuales y específicos en estos dos renglones, y, como parte de su plan de negocio, invierten una parte razonable de sus presupuestos para hacerlos viables.

En cambio, hay empresas que suelen relegar la comunicación y el mercadeo como asuntos menores de la operación. Ya sea porque desconocen o subestiman el poder que tiene la divulgación de informaciones sobre la compañía, sus servicios o productos, se delegan esas funciones a personas inexpertas en ambos campos del conocimiento. A veces, depositan la responsabilidad en personas que se ofrecen a trabajarla por buena voluntad, a un costo significativamente menor al del mercado, incluso desde países del exterior, donde ignoran el contexto local. Ese es el caso típico de, por ejemplo, las redes sociales.

Hay quienes plantean que un pequeño negocio al inicio de sus operaciones no puede destinar un presupuesto a esos fines, y ahí radica el origen de la cadena de errores. Se trata de una práctica riesgosa, porque, si, desde el comienzo, se acostumbran a no invertir en la planificación estratégica de la comunicación y el mercadeo de la empresa, ese será su talón de Aquiles, que le pondrá en desventaja frente a la competencia. Desde el principio, se deben hacer estudios del mercado para determinar la viabilidad de un producto o servicio, desarrollar una sólida identidad de marca (identidad, capital visual, tono, cultura, etc.), hacer un plan integrado de comunicación y mercadeo, y comunicar con efectividad.

Otro error común que cometen los negocios es promocionar sus productos y servicios únicamente a través de las redes sociales. No se puede negar la gran influencia que esas plataformas tienen en la actualidad. El estudio Puerto Rico Digital Trends Study 2023, de la Sociedad de Ventas y Mercadeo y Estudios Técnicos, arrojó que Puerto Rico se sitúa entre los países con mayor acceso a internet a nivel global. La encuesta también reveló que los portales más visitados por los puertorriqueños son Google, Facebook, YouTube e Instagram, y que el medio al que dedican más tiempo en una semana es a las redes sociales (36.40 %). Sin embargo, no se puede ignorar que, después, estaban en la preferencia los medios como la televisión y varios portales informativos, con ElNuevoDía.com y PrimeraHora.com encabezando la categoría de medios locales de prensa y noticias.

Un importante factor para tener en consideración es que la población en Puerto Rico tiene el ritmo de envejecimiento más acelerado de todas las jurisdicciones estadounidenses, según las estadísticas del Negociado del Censo de Estados Unidos, publicadas por este diario en el 2023. La población más adulta, que ya también ha incursionado en las redes sociales, está acostumbrada a consumir noticias y suele considerarlas fuentes confiables de información. La realidad es que los medios también han transformado la manera en que se accede a las noticias, aprovechando los avances tecnológicos que ofrecen las plataformas.

Con los avances tecnológicos, también ha proliferado la desinformación, las fake news y la propaganda. De manera que, aun con los errores que puedan observarse puntualmente, las y los periodistas son entrenados profesionalmente para buscar la aproximación más cercana posible a la verdad de un hecho, indagando sobre los diferentes ángulos o versiones de un hecho, corroborando datos, indagando en documentos oficiales, etc.

Es por esa razón que la comunicación de una empresa debe ser siempre integral. No se puede depender de una sola plataforma para llevar un mensaje, promocionar un producto o servicio, y ofrecer contenido de valor sobre la empresa.

Muchas veces, se escucha el lamento de que “los medios publican solo malas noticias”. Falso. Una de las funciones principales de la prensa es informar sobre situaciones que la sociedad debe conocer para tomar acción, independientemente de que estas sean vistas como negativas o positivas. Y, sí, muchas veces, las más urgentes son de índole negativa. Pero, como estudiosa y profesional de la comunicación por más de tres décadas, he visto en los últimos años una proliferación sustancial de las llamadas buenas noticias en las que se destacan los logros o hazañas y las buenas obras individuales y colectivas.

Hay oportunidad para que las empresas divulguen informaciones a través de los medios, pero hay que hacerlo dentro del marco de planes estratégicos y con la capacitación adecuada de portavoces (Media Training). Puedes conocer más sobre este tema en el Media Training: Crash Course, que se ofrece como parte del Professional Series for EXECs 2024 Edition, en la plataforma de www.eventbrite.com. A través del entrenamiento adecuado, esas personas estarán más equipadas para ofrecer valor informativo real y cumplir los objetivos trazados.

La autora es CEO y fundadora Access All Services.