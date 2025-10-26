¿Conoces la importancia de manejar bien tus finanzas?
San Rafael Cooperativa presenta sus cuentas de ahorro generacionales
PUBLICIDAD
En San Rafael Cooperativa te brindan alternativas diseñadas para que puedas alcanzar tus objetivos y metas.
Pensando en ti, han creado las cuentas de ahorro generacionales. Estas son:
1. CRECE: Creada para niños desde 0 a 10 años. Aprenden la importancia del ahorro para un futuro lleno de grandes oportunidades y donde su dinero crece; además, fomenta en los padres el compromiso de administrar de manera responsable el dinero para sus hijos.
2. Tu Pase IQ: Diseñada para adolescentes entre las edades de 11 a 15 años. Es el momento de tomar decisiones sabias con Tu Pase IQ, que les permitirán trazarse metas y escoger su futuro.
3. SPOT. Enfocada en los jóvenes emprendedores de las edades de 16 a 20 años, quienes hacen de su Cooperativa el spot perfecto para manejar su dinero.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.