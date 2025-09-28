EDP University celebró con gran éxito la segunda edición de su Congreso Internacional de Salud y Tecnología (CISTEI 2025), un evento que reafirmó el compromiso de la institución con la innovación y la excelencia académica en el sector de la salud.

Celebrado los días 11 y 12 de septiembre en el Hotel Verdanza de Isla Verde, el congreso reunió a más de 400 participantes, académicos, profesionales y estudiantes para discutir y analizar las últimas tendencias en la intersección de la salud y la tecnología. Bajo el lema “Avances en la Educación e Investigación”, CISTEI 2025 se consolidó como una plataforma vital para el diálogo interdisciplinario y la colaboración internacional.

De izquierda a derecha: Dr. Jorge Miranda-Massari, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas; Profa. Enid M. Cartagena Villanueva, VPA de Asuntos Estudiantiles de EDP University of Puerto Rico; Dr. Norman González Rivera, director de la Maestría en Ciencias Naturopáticas de EDP University of Puerto Rico; Dr. William Ruiz-Vale, ginecólogo obstetra, fundador de Dorado Wellness & Medicine Institute; Ing. Gladys T. Nieves Vázquez, presidenta de EDP University; y Dra. Nydia N. Rivera Vera, VPA de Enfermería, Investigación y Desarrollo de EDP University. ( Suministrada )

El evento, que ofreció hasta 12 horas de educación, presentó un programa dinámico y enriquecedor centrado en cuatro ejes temáticos fundamentales:

Retos y desafíos de la profesión de enfermería

Innovación tecnológica en educación y salud

Salud mental: retos y transformaciones en investigación y prestación de servicios

Medicina tradicional, regenerativa y funcional

El congreso contó con la participación de un panel de conferenciantes de talla mundial, incluyendo al Dr. Rafael Grossmann Zamora, pionero en cirugía con Google Glass; el Dr. José Pons Madera, experto en neurociencia; el Dr. Enrique Fuentes-Mattei, investigador en biomedicina y oncología; el Dr. Jorge Miranda-Massari, especialista en medicina integrativa; el Dr. Orvil Martínez Rivera, líder en inteligencia artificial aplicada a la salud, y el doctor William Ruiz Vale, especialista en obstetricia, ginecología y medicina regenerativa, entre otros. Se destacó la plenaria “Enfermería sin Fronteras”, donde profesionales de Perú, Paraguay, República Dominicana y Puerto Rico compartieron sus experiencias, enriqueciendo la perspectiva regional del evento.

De izquierda a derecha: Prof. Osvil López López, profesor de la Escuela de Enfermería de EDP University of Puerto Rico, Recinto de Hato Rey; Dra. Marilyn Pastrana Muriel, provost y vicepresidenta ejecutiva de EDP University; y estudiantes de la Escuela de Enfermería de EDP University of Puerto Rico, Recinto de Hato Rey. ( Suministrada )

Aprovechando la ocasión, la profesora Nydia N. Rivera Vera, presidenta del Comité Organizador de CISTEI y VPA de Enfermería, Investigación y Desarrollo anunció dos alianzas estratégicas que fortalecerán la oferta académica y la integración entre la academia y los servicios de salud:

Acuerdo con el Hospital General Castañer, Inc.: Esta colaboración ampliará las oportunidades de prácticas clínicas para estudiantes de Enfermería, brindándoles experiencia en entornos comunitarios y hospitalarios. Acuerdo con NOVA Southeastern University: Se formalizó una alianza entre la Escuela de Enfermería de EDP y la Escuela de Farmacia de NOVA Southeastern University, que fomentará la investigación conjunta y las prácticas colaborativas entre estudiantes de ambas disciplinas.

La ingeniera Gladys T. Nieves Vázquez, presidenta de EDP University, enfatizó que “CISTEI 2025 reafirma nuestro compromiso con la investigación y la integración de la tecnología en la salud. Puerto Rico se posiciona como un referente en la discusión internacional de estos temas”.

Por su parte la doctora Marilyn Pastrana Muriel, Provost y vicepresidenta ejecutiva de EDP University, afirmó que: “La unión entre la investigación, la innovación tecnológica y la excelencia académica abre nuevas posibilidades para el futuro de la enfermería y de las ciencias de la salud en Puerto Rico. Nuestro rol es seguir inspirando a profesores, estudiantes y profesionales a trascender fronteras con su conocimiento y compromiso”.

De izquierda a derecha: Dr. José Maldonado Rojas, rector del Recinto de Hato Rey de EDP University of Puerto Rico; Dr. Orvil Martínez, director médico de Advance Medical Research Center; Dr. Rafael Grossman Zamora, cirujano general e innovador en HealthTech, Portsmouth Regional Hospital, New Hampshire, Estados Unidos; Dr. Enrique Fuentes-Mattei, investigador biomédico del cáncer y la toxicología molecular de BIOCR Solutions, Houston, Texas; e Ing. Gladys T. Nieves Vázquez, presidenta de EDP University. ( Suministrada )

Con el éxito de esta segunda edición, el CISTEI se proyecta como un evento de relevancia internacional que continuará creciendo y atrayendo a más líderes y profesionales, consolidando a EDP University como un motor de innovación y excelencia en la educación superior en Puerto Rico.