En el entorno laboral actual, que evoluciona rápidamente, una verdad permanece inmutable: las organizaciones prosperan cuando su gente lo hace. Crear un excelente lugar va más allá de políticas o iniciativas aisladas. Se trata de construir una cultura basada en la confianza, el propósito, las oportunidades y un compromiso compartido con algo más grande que nosotros mismos.

En AbbVie Puerto Rico, hemos comprobado de primera mano cómo un entorno basado en el respeto, la colaboración y la inclusión puede liberar todo el potencial de las personas y los equipos. Cuando las personas se sienten valoradas, escuchadas y empoderadas, es más probable que innoven y contribuyan de maneras que fortalezcan la organización y las comunidades que las rodean.

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Esta mentalidad ha moldeado nuestra forma de abordar el desarrollo y el bienestar de los empleados. Crear oportunidades para que las personas triunfen requiere más que programas de crecimiento profesional. Significa fomentar un entorno laboral donde las personas puedan ser ellas mismas, sentirse apoyadas en las diferentes etapas de su vida y carrera, y visualizar un camino claro hacia el logro de sus objetivos.

Ese compromiso se refleja de muchas maneras, incluyendo los comentarios que recibimos de nuestros empleados. Este año, AbbVie Puerto Rico fue reconocida como el #1 Great Place to Work® y, además, como uno de los Best Workplaces for Women in Puerto Rico. Si bien nos sentimos honrados por estos reconocimientos, lo que más importa es lo que representan: las voces y experiencias de nuestra gente.

Estas distinciones refuerzan un principio fundamental: los mejores lugares de trabajo se construyen cuando cada persona puede crecer, contribuir y tener éxito. Crear un entorno donde las mujeres puedan prosperar, liderar y progresar es, sencillamente, lo correcto; fortalece los equipos, impulsa la innovación y ayuda a las organizaciones a reflejar mejor las comunidades a las que sirven.

Esto cobra especial relevancia en Puerto Rico. Nuestra isla alberga una fuerza laboral altamente capacitada, resiliente y comprometida, que sigue desempeñando un papel fundamental en industrias que compiten a nivel global. Como empleadores, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de fomentar entornos laborales que atraigan, desarrollen y retengan ese talento.

El futuro del trabajo pertenecerá a las organizaciones que inviertan en las personas con la misma dedicación con la que invierten en innovación. Una fuerza laboral que se siente apoyada, conectada e inspirada está mejor preparada para resolver desafíos complejos, adaptarse al cambio y generar un impacto duradero.

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A medida que Puerto Rico continúa fortaleciendo su posición como centro global de innovación y manufactura avanzada, nuestra mayor ventaja competitiva siempre será nuestra gente. Al crear entornos laborales donde las personas puedan crecer y encontrar un propósito en lo que hacen, ayudamos a construir organizaciones más sólidas, comunidades más fuertes y un futuro más próspero para Puerto Rico.

La autora es directora de Recursos Humanos de AbbVie Puerto Rico.