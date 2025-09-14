Un sector de telecomunicaciones innovador y ágil, capaz de adaptarse y evolucionar constantemente, fuerte y sostenible, es clave para el desarrollo social y económico de un país. Con esta visión, la empresa de telecomunicaciones puertorriqueña FiberX, celebró la segunda edición del FiberX Expo en el Sheraton Puerto Rico Resort & Casino, reuniendo a más de 150 líderes tecnológicos, proveedores y socios estratégicos, locales e internacionales.

Iván Rivera, presidente y CEO de FiberX. ( Suministrada )

El evento superó en asistencia y auspiciadores a la primera edición de 2024 y amplió su alcance con la integración del sector de la informática. Así, marcó un nuevo capítulo en la misión de la empresa —conectar, transformar y avanzar— con una agenda robusta que combinó conferencias, exhibiciones y espacios de networking.

PUBLICIDAD

... ( Suministrada )

El presidente y CEO de FiberX, Iván Rivera, lo describió como un evento “único en Puerto Rico” por su carácter colaborativo y su capacidad para reunir a los principales líderes de la industria, fomentar alianzas estratégicas y abrir oportunidades de negocio que impulsen el progreso tecnológico de la isla.

Emmanuel González, vicepresidente y CFO de FiberX. ( Suministrada )

El punto culminante de la agenda fue el panel “Telecom Power & Infrastructure Resilience in Puerto Rico” que reunió a Pedro G. Andrés, presidente de Neptuno y de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones; Enrique Ortiz de Montellano, presidente y CEO de Claro Puerto Rico, y secretario de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones; Lcda. Wanda Pérez, Senior Manager, Regulatory and Government Affairs de Liberty y vicepresidenta de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones; Osvaldo Soto, presidente del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico; y Neville Cruz, socio y consultor sénior de WID.

... ( Suministrada )

Los panelistas coincidieron en que, durante el paso de María en 2017, no fueron las torres de telecomunicaciones las que colapsaron masivamente, sino el sistema energético. No obstante, las empresas de telecomunicaciones han realizado inversiones multimillonarias en infraestructura y sistemas de respaldo energético para no depender del operador eléctrico. Gracias a estas medidas, Puerto Rico está hoy “mejor preparado que en el 2017”, afirmó el presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones.

Finalizado el panel de telecom, hubo 12 conferencias concurrentes sobre temas como estrategia inmobiliaria para infraestructuras de telecomunicaciones, la consolidación de proveedores de servicios de Internet, seguridad, puntos de intercambio de internet, conectividad global y cables submarinos, modelo SaaS (Software as a Service), fibra óptica, energía sostenible, inteligencia artificial aplicada a los negocios y ciberseguridad.