Granicus, uno de los líderes global en tecnologías y servicios de experiencia del cliente para el gobierno, abrió sus puertas para recibir a un grupo de estudiantes universitarios de ciencias de computadoras, como parte de una iniciativa educativa que promueve la formación del talento tecnológico local y fortalece la conexión entre la academia y la industria.

La actividad se llevó a cabo en colaboración con el Coding Bootcamp de la Universidad de Puerto Rico en Ponce (UPR Ponce), un proyecto respaldado por la National Science Foundation (NSF) y liderado por la doctora Diana M. López Robledo, directora del programa. La iniciativa busca ofrecer experiencias prácticas en entornos tecnológicos reales que contribuyan al desarrollo profesional de los futuros líderes de la innovación en la isla.

“El company tour fue una experiencia educativa única y enriquecedora para los estudiantes, con un impacto positivo en su desarrollo profesional. Esta oportunidad les permite conectar su aprendizaje académico con experiencias reales en la industria, fortalecer su confianza y prepararse para aportar al sector tecnológico en el futuro”, aseguró la doctora Diana M. López Robledo, directora del Proyecto Coding Bootcamp NSF de UPR Ponce.

Durante la jornada, 13 estudiantes, cinco mentores y tres profesores participaron en sesiones interactivas que incluyeron una introducción a la cultura organizacional de Granicus, un recorrido por sus procesos de experiencia del cliente y tecnología corporativa y un taller sobre desarrollo de productos digitales.

Los participantes también tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con empleados y líderes de la empresa, conocer sus trayectorias profesionales y recibir orientación sobre el mundo laboral en el sector tecnológico.

La visita contó con la participación especial de Vivian Dávila, vicepresidenta de Experiencia del Cliente en Latinoamérica y el Caribe de Granicus, quien ofreció una reflexión inspiradora sobre el impacto social de la tecnología en el servicio público.

“La tecnología no solo transforma procesos, transforma vidas. En Granicus creemos que acercar a los jóvenes al mundo real de la innovación pública es clave para construir un futuro más justo, eficiente y conectado. Ver su entusiasmo nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos: servir mejor a nuestras comunidades y empoderar a quienes serán sus próximos líderes”, dijo Dávila.

Esta colaboración forma parte de la política de voluntariado corporativo de Granicus, “Más fuertes junto a la comunidad,” que impulsa el compromiso social, el desarrollo educativo y el fortalecimiento del talento local.

“Creemos en el poder transformador de la educación y en el impacto que tiene abrir espacios donde los jóvenes puedan aprender, preguntar y soñar en grande. Esta jornada refleja el espíritu de nuestra iniciativa ‘Más fuertes junto a la comunidad’, al conectar el talento emergente con experiencias significativas que impulsan su crecimiento personal y profesional”, reiteró María Isabel Rodríguez Rivera, directora de Mercadeo de Granicus y líder de la iniciativa de responsabilidad social en Puerto Rico.

En la jornada educativa, los estudiantes también compartieron con líderes clave de la empresa, incluyendo a Yaritza Figueroa, CPA, directora de Experiencia del Cliente; Bayron Cruz, gerente de IT; Eduardo Díaz, director de Servicios de CX; Yamil Ramos, ejecutivo de cuentas; y María Isabel Rodríguez, directora de Mercadeo.