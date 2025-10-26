El San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino celebra casi tres décadas siendo sinónimo de hospitalidad, resiliencia y orgullo puertorriqueño.

Desde su inauguración el 16 de febrero de 1995, este resort se ha consolidado como un punto de encuentro entre culturas, viajeros y generaciones de empleados que comparten una misma pasión: servir con el corazón.

Su historia nació del sueño de crear un destino frente al mar que combinara la autenticidad de Puerto Rico con la excelencia internacional. “Nuestra visión era ofrecer un espacio donde los viajeros del mundo pudieran descubrir la belleza de Puerto Rico y sentirse como en casa, disfrutando de un servicio excepcional, auténtico y humano”, expresó Mariano Formariz, gerente general de la hospedería. Esa idea evolucionó hasta convertirse en lo que hoy denominan Hospitalidad Maravillosa, una forma de servicio que celebra la calidez humana y la esencia boricua.

Su misión, “crear momentos memorables a través de una Hospitalidad Maravillosa que celebra la esencia de Puerto Rico”, se refleja en gestos simples pero significativos como saludar a los huéspedes por su nombre, escuchar con atención sus necesidades o celebrar los logros del equipo.

El camino no siempre ha sido fácil. Huracanes, crisis económicas y la pandemia pusieron a prueba su estabilidad. Sin embargo, esas pruebas revelaron la fuerza de su equipo. “Lo que parecía un obstáculo se transformó en una oportunidad para fortalecer nuestros lazos como familia Marriott”, dijo Formariz. Esa misma determinación fue clave durante el ambicioso proceso de renovación, una transformación que modernizó sus espacios sin perder la conexión con su historia ni con sus huéspedes.

Hoy, el San Juan Marriott es moderno y sostenible. La incorporación de tecnología, diseño contemporáneo y programas de bienestar reflejan su adaptación a las nuevas generaciones de viajeros. Pero más allá del confort, lo que distingue a este destino es su gente. Muchos empleados han dedicado más de dos décadas a la empresa, convirtiéndose en el alma del hotel y en el mejor ejemplo de lealtad y compromiso.

El ambiente laboral que allí se vive podría definirse con una sola frase: Hospitalidad Maravillosa desde adentro. Los asociados se apoyan, se celebran y se inspiran mutuamente, impulsados por valores como el respeto, la empatía, la excelencia y el orgullo de representar a Puerto Rico ante el mundo.

Mirando al futuro, el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino proyecta convertirse en el líder en hospitalidad del Caribe, un espacio donde la innovación, el bienestar y la conexión humana se unen para inspirar a futuras generaciones.

Para información, accede a marriott.com/sjupr; llama al 787-722-7000, o síguelo en Facebook/SanJuanMarriottResort e Instagram/sanjuanmarriottresort/.