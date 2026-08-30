En un encuentro especial que reunió a un grupo selecto de ejecutivos, corredores, representantes de agencias, directores y personas allegadas a la organización, Multinational Life Insurance Company anunció la incorporación de Michael Báez como su nuevo presidente ejecutivo, en una velada celebrada en el Condado Vanderbilt Hotel, en Puerto Rico.

El evento, concebido como un espacio cercano para compartir con aliados y representantes de distintos sectores vinculados a la compañía, sirvió como escenario para presentar oficialmente a quien asumirá el liderazgo de Multinational Life Insurance Company y para destacar la visión de futuro que acompaña esta nueva etapa de la organización.

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Con la llegada de Báez, Multinational Life Insurance Company suma a su equipo directivo a un profesional de reconocida trayectoria ejecutiva en el sector asegurador, particularmente en el negocio de seguros de vida, con una experiencia desarrollada a lo largo de los años en el mercado de Puerto Rico.

Su trayectoria combina experiencia empresarial y emprendedora con una marcada orientación a resultados y un amplio conocimiento en áreas estratégicas para la industria aseguradora, entre ellas operaciones, ventas, gestión de canales, desarrollo de equipos y optimización de procesos.

Durante el encuentro se destacó que su incorporación representa una oportunidad para sumar nuevas perspectivas, fortalecer relaciones con clientes, corredores, agencias y aliados estratégicos, así como continuar identificando y aprovechando oportunidades de crecimiento en un mercado que demanda cada vez mayor capacidad de adaptación, innovación y cercanía.

La presentación de Báez estuvo acompañada por un ambiente de entusiasmo y expectativa entre los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de compartir en un contexto más cercano y conocer de primera mano los retos y oportunidades que plantea esta nueva etapa para Multinational Life Insurance Company.

“Estamos convencidos de que la experiencia, el liderazgo y el compromiso de Michael Báez serán grandes aliados para continuar construyendo juntos el futuro de nuestro Grupo”, destacó Tobías Carrero Nácar, presidente de la Junta de Directores de Multinational Life Insurance Company.

La incorporación del nuevo presidente ejecutivo se produce en un momento de especial relevancia para Multinational Life Insurance Company, que continúa fortaleciendo sus capacidades y relaciones en el mercado de seguros de vida, con la mirada puesta en generar valor sostenible para sus clientes, productores, socios de negocio y demás grupos de interés.

Sobre Multinational Life Insurance Company

Multinational Life Insurance Company es una empresa puertorriqueña con más de 15 años de trayectoria en la industria de seguros. La compañía ofrece alternativas de protección para individuos, familias y empresas, incluyendo seguros de vida, cáncer, incapacidad, grupales y funerales, entre otros, a través de su red de corredores y agencias.