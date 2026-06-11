El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) anunció el lanzamiento oficial del Estudio LA18, una nueva etapa de su Unidad Audiovisual, que evoluciona como casa productora, espacio de creación y empresa social dedicada a fortalecer la producción audiovisual en Puerto Rico y el Caribe.

El pasado 3 de junio de 2026, se llevó a cabo la presentación oficial con la proyección de una selección curatorial de trabajos de LA18 en el Caribbean Cinemas Cine Metro, seguida de una Casa Abierta en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, ubicado en la Parada 18 en Santurce. La Casa Abierta incluyó un ameno cóctel de networking y el recorrido por las nuevas instalaciones del Estudio LA18 en el que invitadxs, aliadxs, medios y profesionales de la industria conocieron sus capacidades técnicas, programáticas y creativas.

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Desde su desarrollo como Unidad Audiovisual del MAC, en el 2019, bajo la gerencia de la cineasta Glorimar Marrero Sánchez, LA18 ha tenido un rol central en la documentación, producción y amplificación de la labor del museo. Su trabajo ha acompañado exhibiciones, programas educativos, MAC en el Barrio, comisiones artísticas, performances, talleres, conversatorios, simposios, conciertos y otras iniciativas institucionales, aportando a la construcción de una memoria audiovisual viva del museo y de sus vínculos con artistas, comunidades y públicos diversos.

Bajo la gerencia del cineasta y productor Rhett Lee García, y en diálogo con profesionales de la industria audiovisual en Puerto Rico, nace el Estudio LA18. Desde la activación de su sede y capacidades institucionales, el MAC articula y consolida esta infraestructura, proyectándola hacia nuevas audiencias, sectores y colaboraciones. El Estudio ofrecerá servicios profesionales de conceptualización, preproducción, filmación, edición, posproducción, producción sonora, fotografía comercial, pódcast, transmisión en vivo, contenido para redes, proyección, animación y apoyo técnico para eventos. También contará con capacidades de grabación multicámara, iluminación, sonido, espacios adaptables para rodaje, proyección y montaje técnico.

Más que un espacio de alquiler o servicios audiovisuales, el Estudio LA18 se concibe como un ecosistema creativo que conecta la producción, la formación, la comunidad y la sostenibilidad. A través de iniciativas como CineMAC, Cine en el Barrio, CineMAC Tour, Visionaje, los Talleres de Formación Profesional en Producción Audiovisual y el Pódcast del MAC, LA18 ha impulsado nuevas voces, acompañado procesos autorales y expandido el acceso al cine puertorriqueño, caribeño y latinoamericano mediante proyecciones, diálogos, talleres, convocatorias y circulación local e internacional.

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“Con el Estudio LA18 ofrecemos la oportunidad a una comunidad vasta de empresas, fundaciones e instituciones de integrarse a una plataforma de innovación cultural que se beneficia de la sensibilidad y experiencia en el manejo y creación de contenidos culturales, y de las relaciones que el MAC mantiene con artistas de todas las disciplinas. Invertir en el Estudio LA18 es contribuir al desarrollo de prácticas artísticas sostenibles y al desarrollo mismo del MAC; una institución al filo del mundo contemporáneo que le ha servido bien a Puerto Rico por los pasados 42 años”, comentó Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC.

“Desde la Unidad Audiovisual LA18 nace un compromiso claro: crear oportunidades reales para quienes crean proyectos audiovisuales en Puerto Rico, conectando a cineastxs, artistxs, creadorxs y empresas con procesos de producción y redes profesionales. Con la visión del Estudio LA18, concebido como empresa social y casa productora, buscamos consolidar ese impulso en un modelo que reinvierte en la producción y en el desarrollo del ecosistema local. Así, se establece como un espacio de encuentro y crecimiento que, desde el museo, impulsa proyectos con una mirada cultural, comunitaria y de proyección global”, indicó Rhett Lee García, gerente de LA18 Unidad Audiovisual y Estudio LA18.

Rhett Lee García, gerente de LA18 Unidad Audiovisual y Estudio LA18. ( Suministrada )

El nombre LA18 remite a la Parada 18, un punto emblemático de Santurce asociado al tránsito, la parada del Tranvía de la Capital, el encuentro y la vida urbana. Desde ese lugar, el Estudio LA18 busca consolidarse como un hub audiovisual que genere oportunidades para cineastas, artistas, creadorxs, organizaciones culturales, instituciones, empresas y comunidades interesadas en producir contenidos con valor artístico, social, educativo y cultural.

El lanzamiento también marca una apuesta por la sostenibilidad institucional y creativa. Como empresa social del MAC, el Estudio LA18 permitirá diversificar recursos, ampliar servicios profesionales, generar oportunidades de trabajo para profesionales audiovisuales y reinvertir en programas de formación, documentación, acceso comunitario y creación artística.