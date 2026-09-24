MEDX Medical Experience obtuvo ocho reconocimientos en los Community Health Quality Recognition (CHQR) 2026 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud de Estados Unidos (HRSA), la mayor cantidad alcanzada por un centro de salud en Puerto Rico durante este ciclo. El resultado posiciona a MEDX como líder en la isla en cuanto al número total de distinciones y entre las organizaciones con mayor desempeño del programa a nivel nacional.

Los reconocimientos se fundamentan en los datos del Uniform Data System (UDS) correspondientes al periodo del informe 2025 y evalúan los logros en la calidad clínica, el acceso, los resultados de salud y el uso de la tecnología. MEDX recibió las distinciones Health Center Quality Leader–Gold, National Quality Leader en salud conductual, detección de cáncer, diabetes y salud cardiovascular; Advancing Health Information Technology for Quality, Improving Health Care Access y Preventive Health.

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El reconocimiento Health Center Quality Leader-Gold ubica a MEDX en el 10 % superior del país por su desempeño general en medidas clínicas de calidad. A su vez, la obtención de las cuatro distinciones National Quality Leader acredita resultados sobresalientes en áreas que representan algunos de los principales retos de salud pública de Puerto Rico.

“Estos reconocimientos reflejan lo que ocurre cada día en nuestras clínicas: prevención oportuna, enfermedades crónicas mejor manejadas, información clínica utilizada con rigor y un equipo que trabaja unido para lograr mejores resultados. Nos honra representar a Puerto Rico entre los centros de salud de mayor desempeño de la nación y nos compromete a seguir elevando el estándar de cuidado para nuestras comunidades”, expresó la Dra. Tania Rodríguez Morales, presidenta y directora ejecutiva de MEDX Medical Experience.

Con una red de 18 clínicas en el centro y oeste de Puerto Rico, MEDX ha desarrollado un modelo integrado dirigido a facilitar el acceso, fortalecer la prevención y responder a las necesidades de cada comunidad mediante la innovación, la tecnología y la excelencia clínica. La organización ofrece servicios bajo una misma red con el propósito de brindar mayor continuidad, conveniencia y coordinación del cuidado.

Detrás de cada indicador hay una persona: un paciente atendido, un cernimiento realizado a tiempo, una intervención preventiva o una enfermedad crónica manejada adecuadamente. Por ello, los ocho reconocimientos representan un logro colectivo de las 18 clínicas, de la Junta de Gobierno, de los profesionales de la salud y de los equipos clínicos, administrativos y operacionales de MEDX.

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Los reconocimientos llegan en un momento de crecimiento y transformación para la institución, que continúa fortaleciendo su infraestructura, tecnología, servicios especializados y estrategias de acceso. MEDX reafirmó su compromiso de seguir ampliando servicios de alta calidad, accesibles y costoefectivos para Puerto Rico.

MEDX Medical Experience by Migrant Health Center, Inc. es una organización de salud comunitaria sin fines de lucro que ofrece servicios integrados de atención primaria y especializada a través de 18 clínicas en el centro y oeste de Puerto Rico. Sus servicios están disponibles para todas las personas, independientemente de su capacidad de pago. Su modelo promueve el acceso, la prevención, la continuidad del cuidado, la innovación y la excelencia clínica.

Para más información sobre los servicios de MEDX Medical Experience, llama al 787-831-5800 o visita sus plataformas oficiales.