Las decisiones que tome el nuevo gerente general de Bristol Myers Squibb (BMS) en Puerto Rico, Oswaldo Bernal, tendrán a los pacientes puertorriqueños como centro, para así continuar transformando vidas a través de la ciencia.

Esa será, en parte, la misión del ejecutivo, quien asumió el timón de la biofarmacéutica en lo que describió como “una oportunidad extraordinaria y una enorme responsabilidad” en su carrera.

“La experiencia como gerente general de BMS México y la trayectoria que he podido recorrer en mi vida profesional me han preparado para una oportunidad única como es Puerto Rico”, apuntó.

Nacido en Colombia y criado en Venezuela, Bernal ya siente una conexión genuina con el país, aunque lleva poco tiempo, pues su nombramiento fue efectivo el pasado 1 de agosto.

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“Llegar y encontrarme con gente sonriente, con una actitud y una energía bonita, que cuando te despides te dan bendiciones... eso me encanta”, confesó.

Primero, escuchar

Antes de hablar de retos y prioridades, el directivo prefiere escuchar. Por eso, su primera tarea será conocer la cultura y la realidad del archipiélago, su sistema de salud, a los especialistas y a los tomadores de decisiones.

Es una táctica que ha implementado en otros mercados y que considera fundamental antes de establecer su plan de trabajo.

“Mis prioridades se pueden resumir en varios ejes principales: reconocer las necesidades de los pacientes, transformar los planes en resultados, desarrollar un equipo inclusivo y conectado para aprovechar la tecnología e innovación para atender las necesidades reales de los pacientes”, explicó.

Oportunidades para Puerto Rico

Lo que ya tiene claro es que la isla cuenta con ventajas importantes para la estrategia global de BMS.

“Puerto Rico es un centro muy relevante de innovación e investigación clínica”, resaltó. “El talento que hay me ha dejado impresionado”.

A esto se le suma la cercanía regulatoria y médica con Estados Unidos, que facilita el ingreso de medicamentos y acelera el acceso de los pacientes a nuevas alternativas terapéuticas.

Como parte del equipo de Latinoamérica, además, el gerente general buscará que las buenas prácticas desarrolladas aquí puedan convertirse en conocimiento para otros países de la región.

“Lo importante es que la innovación que desarrollamos en nuestros estudios clínicos toque la vida de esos pacientes que nos puedan necesitar”, argumentó.

Nuevos medicamentos para la isla

Precisamente, Bernal adelantó que durante la próxima década BMS proyecta lanzar entre 10 medicamentos y 30 nuevas indicaciones.

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“Es un portafolio enorme que esperamos poder traer a la isla en un periodo relativamente corto. Y que van a atender necesidades médicas en Puerto Rico”, destacó.

Actualmente, la cartera de la compañía abarca varias áreas terapéuticas como la oncología, hematología, cardiología, inmunología, reumatología, neurología, entre otras.

Esta evolución responde a la consolidación de la medicina de precisión, una tendencia global disruptiva en el sector.

Contrario al desarrollo de tratamientos de amplio espectro, hoy la ciencia permite crear terapias enfocadas en características genéticas, metabólicas o fisiológicas específicas de los pacientes.

“Son cada vez más precisos, mucho más enfocados”, especificó. “Eso hace que el beneficio terapéutico tenga mucho más impacto”.

IA con criterio ético y humano

La otra gran transformación ocurre en el terreno digital. Por eso, BMS invierte en herramientas y entrenamientos para acelerar la adopción de la inteligencia artificial (IA) entre sus empleados.

No obstante, Bernal enfatizó que “la IA no reemplaza al ser humano”, pues son las personas quienes aportan el juicio ético y el análisis crítico.

Para él, su mayor beneficio está en ampliar las capacidades de los profesionales, acelerar el descubrimiento de moléculas, agilizar el diagnóstico de patologías y determinar el impacto poblacional de un medicamento.

El paciente como centro

Así, entre la ciencia, la tecnología y los objetivos empresariales, el gerente general coloca la integridad como un elemento innegociable.

Bernal es químico farmacéutico de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con formación en administración y alta dirección. Esa combinación ha moldeado su manera de liderar.

“Me ayudan a entender rápidamente cómo podemos impactar a los pacientes para lograr transformar sus vidas a través de la ciencia”, aseguró. “Mi estilo es muy cercano a las personas, entender, conocer, aprender”.

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A eso se suma la responsabilidad de mirar más allá de los resultados de la compañía. “Procuro formular preguntas con un rigor científico y tomar decisiones con disciplina empresarial. Liderar no significa elegir entre ciencia y negocio, sino conectar ambas para ampliar el impacto a los pacientes”.

Para Bernal, los resultados sostenibles se construyen a partir de una visión centrada en los pacientes, respaldada por ciencia, innovación, talento comprometido y una participación activa en las comunidades a las que sirve la compañía.

“Mi objetivo y compromiso es dejar una huella positiva en Puerto Rico, tanto en la compañía como en los pacientes y en nuestro entorno. Ese propósito está profundamente conectado con nuestra razón de ser: trabajar con genuino interés y compromiso para que los pacientes tengan acceso a los beneficios y soluciones que necesitan”.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.