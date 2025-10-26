En el 2025, Patient Care Services LLC conmemora su 15 aniversario “como líder en servicios de cuidado de pacientes en el hogar y hospitales en Puerto Rico”, dijo su presidenta Lourdes I. Colón.

Esta compañía netamente puertorriqueña, fundada por Colón e Iván J. Medina, nació de una experiencia personal que marcó profundamente a su presidenta. Durante la enfermedad de su madre y su tía —ambas ya fallecidas—, Colón enfrentó, de primera mano, la limitación de servicios de acompañamiento hospitalario y la escasez de personal realmente dedicado a esta misión. Aquella vivencia despertó en ella la determinación de crear una organización que llenara ese vacío, brindando a las familias apoyo confiable, digno y humano en momentos de necesidad.

PUBLICIDAD

Una empresa con propósito

Desde sus inicios, Patient Care Services LLC se propuso ofrecer algo más que asistencia práctica. Su esencia ha sido llevar tranquilidad a los hogares y hospitales al garantizar que cada paciente, sin importar su edad o condición, reciba atención cálida, profesional y personalizada. La visión de su fundadora se convirtió en el motor de una empresa que hoy se distingue como un referente en el cuidado de niños, adultos y envejecientes en Puerto Rico.

Iván Medina, vicepresidente, y Lourdes I. Colón, presidenta, de Patient Care Services LLC. ( Shutterstock )

Servicios diseñados para la familia

La compañía ofrece una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades particulares de cada paciente y su entorno familiar. Entre ellos se encuentran el acompañamiento de pacientes hospitalizados, apoyo esencial cuando los familiares no pueden estar presentes debido a compromisos laborales u otras responsabilidades. Estos acompañantes ayudan en la ingesta de alimentos, higiene personal, administración de medicamentos y monitoreo de terapias médicas.

De igual manera, el cuidado de pacientes en el hogar representa un pilar fundamental. Allí, el equipo de Patient Care Services prepara alimentos, apoya en la movilidad, mantiene la limpieza del hogar y de la ropa, administra medicamentos orales, ofrece terapias respiratorias y realiza monitoreo de presión arterial y niveles de azúcar. Además, la empresa brinda acompañamiento a citas médicas, diligencias en agencias de gobierno, actividades sociales y religiosas, así como apoyo en compras o gestiones cotidianas. Todo esto con el objetivo de preservar la calidad de vida y la seguridad de cada paciente.

Una propuesta de valor diferenciada

Lo que distingue a Patient Care Services LLC no es solo la variedad de sus ofrecimientos, sino el valor humano que imprime en cada servicio. La compañía se caracteriza por combinar profesionalismo con empatía, cuidando cada detalle para que tanto el paciente como su familia sientan confianza y respaldo.

PUBLICIDAD

En un escenario donde muchas personas mayores carecen de acompañamiento para citas médicas o rutinas diarias, la empresa se ha convertido en un aliado indispensable para miles de familias puertorriqueñas.

Mirando hacia el futuro

Con 15 años de trayectoria, Patient Care Services no se detiene en lo logrado. Sus planes futuros están enfocados en seguir fortaleciendo la calidad de sus servicios y ampliar su alcance, reafirmando su compromiso de ofrecer un cuidado cálido, profesional y adaptado a las nuevas realidades de la salud en Puerto Rico. En palabras de su fundadora, el objetivo es “continuar sirviendo con excelencia, siempre con la sensibilidad que caracteriza nuestro trabajo”.

Un aliado confiable para Puerto Rico

En un momento en que las familias enfrentan grandes retos en el cuidado de sus seres queridos, Patient Care Services LLC se presenta como una solución confiable y cercana. Su aniversario número 15 no solo celebra la historia de una empresa, sino también el impacto positivo que ha tenido en la vida de miles de pacientes y familias en la isla.

Para conocer más sobre sus servicios, puedes comunicarte al 787-425-0017 / 787-425-0018 o visita https://patientcareservicespr.com/

La oficina principal está ubicada en Sierra Bayamón, Calle 3, Bloque 1-3, Bayamón, Puerto Rico 00961.