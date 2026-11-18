Comprar un carro nuevo siempre ilusiona. Ya sea porque la familia creció, tu vehículo actual cumplió su ciclo o simplemente llegó el momento de estrenar, hay una pregunta importante antes de visitar el concesionario: ¿cuál es la mejor forma de financiarlo?

La respuesta depende de tu presupuesto, tus prioridades y de cómo prefieres manejar tus pagos. Lo importante es conocer tus opciones y encontrar la alternativa que funcione mejor para ti.

Toyota Financial Services Puerto Rico, el brazo financiero oficial de Toyota, ofrece distintas alternativas para ayudarte a adquirir el Toyota que deseas. Gracias a su relación con Toyota de Puerto Rico y la red de concesionarios autorizados, cuenta con soluciones diseñadas específicamente para los clientes Toyota.

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Si prefieres pagos mensuales fijos por la duración completa de tu préstamo y piensas quedarte con tu Toyota por muchos años, el préstamo convencional puede ser una buena alternativa. Puedes seleccionar términos de entre 24 y 84 meses y adelantar pagos para reducir el plazo o el costo total de intereses.

Ahora bien, si prefieres mantener la flexibilidad de cambiar tu Toyota con mayor frecuencia y buscas pagos mensuales más competitivos, Smart Equity® puede ser para ti. Este programa reserva una parte del valor del vehículo para el final del préstamo, ofreciéndote alternativas al concluir el término: utilizar el vehículo como trade-in para adquirir un Toyota más nuevo, refinanciar el balance restante o saldar el préstamo.

La pregunta, entonces, no es cuál programa es mejor, sino cuál funciona mejor para ti y para la manera en que quieres disfrutar tu próximo Toyota.

Además, al evaluar tu financiamiento, hay otros factores que pueden hacer una diferencia. Un APR atractivo para clientes cualificados puede reducir el costo del financiamiento, mientras que un bono disponible puede disminuir la cantidad que necesitas financiar.

Si estás pensando cambiar de carro, comienza por conocer tus opciones. Visita www.toyotafinancialpr.com y explora las alternativas disponibles y solicita financiamiento. Luego, visita tu concesionario Toyota autorizado para evaluar qué programa se ajusta mejor a tus necesidades.

Tu próximo Toyota puede estar más cerca de lo que imaginas. Conoce tus alternativas y da el primer paso con el respaldo de Toyota Financial Services Puerto Rico.