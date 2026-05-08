Desde 2006, Rebexa Group se construyó alrededor de una misión clara: convertir uno de los procesos más complejos de la industria de la salud —el cumplimiento regulatorio— en una ventaja competitiva para sus clientes.

Fundada en Puerto Rico y con presencia en más de 16 mercados del Caribe y América Latina, Rebexa es el socio en el que confían empresas farmacéuticas, veterinarias y de dispositivos médicos en su camino al mercado.

Puerto Rico no opera bajo las mismas reglas que el resto de la región. Su entorno regulatorio es de jurisdicción federal, pero cuenta con sus propios procesos, agencias y requerimientos que exigen una experiencia local que no se improvisa. Su equipo de especialistas en asuntos regulatorios, representación legal, gestión de licencias y cumplimiento durante todo el ciclo de vida del producto lo cubre todo: desde los registros de productos hasta la coordinación con los Departamentos de Salud y Agricultura.

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Los resultados hablan por sí solos: una tasa de satisfacción del 93 % y equipos internos que dejan de gestionar papeleo para volver a hacer lo que mejor saben hacer: vender, crecer e innovar.

“A veinte años de fundada, de lo que más nos enorgullecemos no es de lo que hemos logrado —sino del equipo que hemos construido y de todo lo que nuestros clientes alcanzaron cuando convirtieron su carga administrativa en capacidad comercial”, señaló Arnaldo Hernández, cofundador y CEO de Rebexa.