Al continuar con su misión de fortalecer y reforzar el crecimiento del sector femenino en el área de los negocios, el Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA), presenta un nutrido calendario de actividades. Estas iniciativas aportan al desarrollo de las mujeres dentro del sector empresarial, ofreciéndoles estrategias de negocios, educación continua y networking, entre otras ventajas. En fin, han desarrollado un espacio en donde la inclusión, así como el afán de aumentar el conocimiento de las mujeres dentro de sus respectivas y competitivas industrias, les permite trabajar en armonía para continuar desarrollando a profesionales en diversas áreas de negocios.

Desde el 2016, uno de los mayores objetivos más del Capítulo de Mujeres, ha sido el fungir como un agente en donde empresas y asociaciones multisectoriales puedan ofrecer grandes herramientas para aumentar las estructuras organizacionales, así como las colaboraciones entre industrias y la capacidad de asegurar que la fuerza laboral femenina ocupe posiciones de liderazgo dentro del organigrama de las compañías.

En el transcurso de este año 2024, el Capítulo de Mujeres ha logrado implementar iniciativas no tradicionales en las que tanto el crecimiento personal como el autocuidado son ejes, al momento de velar por la salud física, pero sobre todo mental de las mujeres empresarias. De la misma forma, su enfoque hacia la educación ha probado ser una de las áreas en donde el capítulo logra destacar su labor de responsabilidad social empresarial. Del mismo modo, al establecer una membresía estudiantil dentro de la asociación, no solo forja a las futuras profesionales, sino que también les abren brechas para que logren sus metas, convirtiendo sus sueños en carreras productivas.

Entre los eventos que se estarán realizando durante lo que resta de año son:

17 de agosto de 2024

4K Power Walk: Camina para un futuro más saludable. Separa la fecha y únete al 4K por el Viejo San Juan (desde el estacionamiento del Escambrón al Castillo San Cristóbal), de 6:00 a 9:00 a.m. Registro: socios $20, no socios $30

26 de agosto de 2024

Charla de tanatología para cuidadores con Yolanda Rivera, en la sede de Industriales, en el Centro de Mercadeo internacional, Torre II, Oficina 702, 90 Carr. 165, en Guaynabo. Costo: $40 (el ingreso será donado al proyecto Siempre Vivas, recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico)

14 de septiembre de 2024

“Discovering your Inner Goddess”: Este evento tipo “team building”, se llevará a cabo en la Finca Torres Vega, en Arecibo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Costo: socios $60 + IVU, no socios $85 + IVU. Incluye charla motivacional, caminata educativa y actividad de “team building” facilitada por la licenciada Amanda Sánchez. El cupo es limitado a 40 participantes e incluye comida.

10 de octubre de 2024

Empodérate y Emprende, en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce

12 de diciembre de 2024

“Embracing Our Glow”, en el Coca-Cola Music Hall

Cada uno de estos eventos no solo representa los principios del Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, sino presentan el esfuerzo de estas líderes empresarias a través de sus comités: el Comité de Responsabilidad Social, liderado por Mónica Quiñones; el de Enlaces Corporativos, dirigido por Zilkia Gratacós; y el Grupo de Mentoría, liderado por Yadira Almodóvar, DrPH, MPH, CHES.

Carol Aimée Ascencio Torres, presidenta del Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, no solo reafirmó lo esencial de contar con estas herramientas para el desarrollo continuo de las mujeres, sino que también instó para que más féminas se unan al capítulo.

“Dentro de este espacio, tendrán la oportunidad de participar en reuniones, talleres y actividades, como las que se han desglosado para que continúen formándose y desarrollándose como mujeres profesionales líderes. Serán parte de los programas de mentoría, logrando impactar maximizando el potencial de otras mujeres, así como sus habilidades o destrezas. También, y muy importante, lograrán relacionarse con otros profesionales y crear acuerdos colaborativos con empresas afiliadas”, expreso la ejecutiva.

Para más información sobre actividades o servicios, pueden escribir al correo electrónico wcprmaassistant@prma.com, acceder a industrialespr.org, o llamar al 787-641-4455 o al 787-925-0780.