Resultado de una reunión que convocó a varias líderes de la industria de alimentos, se generó un impulso para el intercambio de ideas, desarrollar oportunidades de negocio e iniciativas que trascendieran y, también, crearan camino para las mujeres que comienzan en la industria.

Así, surgió el primer torneo de golf exclusivo para mujeres, presentado por Supermercados Selectos, el pasado 17 de mayo, en el que las jugadoras fueron más de 120 mujeres líderes en la industria alimentaria. El encuentro se llevó a cabo en Río Bayamón Golf Course y, durante la actividad, se reconocieron a tres adolescentes que comienzan en el golf y se les otorgó $300 a cada una.

PUBLICIDAD

“Más allá del networking, fue un hito significativo dentro del sector empresarial”, afirmó la directora ejecutiva de Supermercados Selectos, Mayreg Rodríguez, quien, anteriormente, había fungido como directora del Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas de la cadena puertorriqueña de supermercados.

Como parte del evento, se recaudaron fondos para la organización Susan G. Komen Puerto Rico —cuya misión es la concienciación sobre el cáncer de seno— y la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico. Cada organización recibió una donación de $15 mil.

“Fue una gran satisfacción compartir con colegas profesionales, competitivas y líderes exitosas de la industria de alimentos. Felicito a Mayreg Rodríguez y Supermercados Selectos por esta gran iniciativa”, manifestó la directora de Trade Marketing de Colomer & Suárez, Daisy Meléndez Cordero. “Estos encuentros fomentan compartir ideas que aportan al éxito de la industria de alimentos; una de las industrias pilares de la economía en Puerto Rico”, agregó.

De la misma forma, la presidenta de Hill Brothers, Brenda Massanet, comentó que “este torneo nos dio visibilidad en una industria que tradicionalmente ha sido liderada por hombres. Ver a tantas mujeres juntas y apoyándose nos da fortaleza para seguir luchando por brillar. Honestamente, no sabía que habíamos tantas y fue impresionante ver un grupo tan grande de mujeres”.

Por otra parte, la directora ejecutiva de Supermercados Selectos comunicó que se han determinado otras áreas de necesidad para impulsar iniciativas educativas y sociales, como apoyar a jóvenes que comienzan en la universidad para identificar oportunidades en la industria de alimentos y seguir aportando a causas benéficas.

PUBLICIDAD

“Estoy en el lugar que estoy porque Dios me permitió hacerlo”, expresó Rodríguez. “Mi estilo de liderazgo es empático, reconociendo el valor que tiene la persona que es parte del equipo de trabajo”, afirmó.

Para liderar, quien está al frente de la dirección de Selectos incluyó la creatividad, la empatía, la capacidad de adaptación, la integridad de los procesos y de las personas que laboran, la escucha atenta, tener una visión clara y saber comunicar efectivamente las ideas como elementos clave.

Al mismo tiempo, la socia de Selectos Venus Gardens, Odette Lago Pagán, dijo que “tener la oportunidad de participar en el primer torneo de golf de mujeres de la industria de alimentos va más allá de una oportunidad de socializar y compartir ideas sobre cómo ayudar al crecimiento de la industria de alimentos en Puerto Rico. Este evento es el comienzo de un grupo de mujeres solidarias para destacar la importancia del rol y el liderazgo de la mujer, además de impulsar proyectos, apoyando el desarrollo de jóvenes de futuras generaciones”.

A su vez, la directora comercial y de marketing de Puerto Rico Coffee Roasters, Stephanie Matos Medina, compartió su parecer. “Para mí, significó mucha fuerza y compromiso. Como mujer, insertarnos en diferentes industrias, gremios o deportes ha sido muy valioso y de gran aporte a través de los años. Inspiramos y demostramos que somos capaces de hacer todo lo que soñamos y que con nuestra participación podemos complementar, ayudar, promover y seguir abriendo caminos para otras mujeres con nuestro ejemplo. Desde que supe de la iniciativa, la apoyé. Creo, firmemente, en que, unidas, logramos grandes cosas y más aún cuando lo hacemos con la conciencia de servir y ayudar a otras a lograrlo”.

PUBLICIDAD

En el caso de la manejadora de cuentas claves de V. Suárez & Co., Charisse Rodríguez, la experiencia de participar en el torneo fue muy significativa. “Como golfista aficionada, reconozco que este deporte promueve el ambiente para establecer contactos y ampliar las conexiones profesionales, pero, la mayoría, por no decir todos los eventos de golf, son tradicionalmente predominados por hombres. Me siento orgullosa porque, desde el inicio, nos llenamos de optimismo ante el escepticismo, porque demostramos el poder de la colaboración y de la camaradería, a pesar de pertenecer a diferentes empresas que compiten entre sí. Y porque, juntas y empoderadas, forjamos el inicio de un camino para que el entorno y las oportunidades para las mujeres profesionales sigan evolucionando”, aseveró.

Entre las participantes del primer torneo también estuvo la directora de cuentas claves de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, Mariví Rivera, quien declaró que “fue una excelente iniciativa. Nosotras, las mujeres de la industria de alimentos, somos multifacéticas; somos mujeres profesionales, trabajadoras, empoderadas y, a la vez, podemos salir de nuestra zona de confort como es participar en un evento como este. Tanto en mi carácter personal como en la compañía que represento, Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, apoyamos la participación femenina y el empoderamiento de la mujer en todo tipo de evento”.

Igualmente, la socia accionista de Selectos Moca, Sandra Ortiz Colón, sostuvo que “fue una experiencia divertida y diferente, pero, lo más importante, por una buena causa. Me llena de orgullo y emoción haber sido parte de esta actividad y ver cuán grande es el liderato femenino en la industria de alimentos de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Asimismo, la compradora sénior de Supermercados Selectos, Aida Delgado, enunció que “participar de esta iniciativa me dio la oportunidad de conectar con otras damas de la industria que, dadas las múltiples responsabilidades tanto profesionales como personales, no reservamos espacio para conocer, compartir e intercambiar opiniones e iniciativas. También, representó una gran responsabilidad como mujer profesional en el liderazgo dentro de nuestra industria de alimentos”.

A raíz del éxito de la convocatoria, el objetivo es que el torneo se lleve a cabo anualmente con la intención de promover un evento que favorezca la participación de más mujeres.

“Fue una oportunidad única para destacar el liderazgo femenino en la industria de alimentos, así como promover las oportunidades de networking entre las compañeras de la industria. Este evento no solo fomentó la solidaridad y el empoderamiento entre las participantes, sino que creó un espacio para compartir experiencias, conocimientos y establecer conexiones valiosas que pueden impulsar nuestras carreras y proyectos futuros”, destacó la vicepresidenta de Mercadeo de B. Fernández & Hnos., Lara Rodríguez González.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.