Vento Distributors Corporation es una empresa fundada en 1975 por Juan M. Vento y su hijo Juan L. Vento, en un pequeño almacén en la avenida De Diego, en Puerto Nuevo. Sin embargo, las raíces de la empresa se remontan al 1966, año en que comienza con la venta de piezas y fluidos para automóviles en una guagua a través de la isla. No tenían muchos recursos, pero sí la determinación de lograr el éxito y una ética de trabajo inquebrantable.

Al tiempo, el padre se retiró y su hijo se dedicó a la expansión del negocio. Sabía que contar con un inventario directo de fábrica de las mejores marcas importadas y brindar servicio de excelencia, eran las claves para la prosperidad. Con esta visión, abrió Vento Mayagüez y, años más tarde, Vento Ponce.

La expansión continuó con la apertura de Dima International, una empresa dedicada a la distribución de piezas automotrices. Le siguió, Interstate Batteries of Puerto Rico, dedicada a la distribución de baterías, y dos tiendas retail: Interstate All Battery Centers. También abrió Universal Chemical Products, en Loíza, una planta manufacturera de coolants, degreasers y otros productos automotrices.

El crecimiento de la empresa no se limitó a Puerto Rico. En el 2005, fundó Vento Dominicana S.A., empresa que, recientemente, celebró su vigésimo aniversario y que cuenta con tres almacenes de distribución, más cuatro tiendas Interstate All Battery Centers, [en República Dominicana]. En el 2008, la expansión continuó a Panamá, donde abrió Parts Trading Panamá, empresa que, hoy día, tiene tres almacenes y tres tiendas [en Panamá]. Actualmente, el Grupo Vento cuenta con 12 empresas, 425 empleados en tres países y presencia de sus marcas en el Caribe y Panamá.

Equipo de trabajo de Vento Distributors Corp. ( Shutterstock )

La empresa continúa siendo un negocio familiar. Juan y sus hijos, Javier y Michelle Vento —que se integraron al negocio desde los años noventa—, impulsan su desarrollo. Uno de sus más recientes logros, es la apertura de Vento Tire, una empresa dedicada a la venta de gomas a través del Caribe.

Al celebrar su 50 aniversario, la familia Vento reconoce que el negocio ha superado lo que una vez soñaron. Aun así, cada día se aseguran de que, el mismo espíritu luchador que formó esta empresa vendiendo productos en una guagua, siga vivo para las futuras generaciones.