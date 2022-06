EDP University continúa ofreciendo becas hasta un máximo de $6,000 por año académico para estudiar maestrías. Estos incentivos se ofrecen a través de la aprobación de una subvención federal por un período de cinco años bajo el programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA). El proyecto se titula: Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy.

“La Beca PPOHA me ha permitido desarrollarme profesional y académicamente, a través de mentorías y tutorías que se realizan en el Centro de Estudios Graduados. He aprovechado al máximo la oportunidad de recibir la beca. Exhorto a que continúen sus estudios y se beneficien de los servicios de la Escuela Graduada y del Proyecto PPOHA”, invitó Luis R. Vázquez De Jesús, quien realiza una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica.

Los programas graduados disponibles para becas son, en el Recinto de Hato Rey: maestría en Sistemas de Información, maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica y la maestría en Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital (MISFI, disponible 100 % online y presencial). En el Recinto de San Sebastián: la maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma y la maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Cuidado Agudo/Crítico.

Comunícate al WhatsApp 787-593-1375 https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 o edpuniversity.edu. EDP University ofrece programas 100 % online y cuentan con cinco unidades académicas ubicadas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba. ¡Matricúlate! ¡SABER ES PODER! Tienes oportunidad para iniciar en junio o agosto.