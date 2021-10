EDP University continúa ampliando las oportunidades educativas a estudiantes de nivel graduado en los recintos de Hato Rey y San Sebastián, con incentivos de becas (hasta un máximo de $6,000 por año académico).

Estos incentivos se ofrecen a través de la aprobación de una subvención federal por un período de cinco años bajo el programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA). El proyecto titulado: Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy, cuenta con un Centro de Estudios Graduados en el Recinto de Hato Rey de EDP University, espacio exclusivo que ofrece servicios de apoyo presencial y virtual para los estudiantes graduados.

PUBLICIDAD

Los programas graduados disponible para becas son:

Recinto de Hato Rey: maestría en Sistemas de Información, maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica, y maestría en Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital (MISFI, disponible 100 % online y presencial).

Recinto de San Sebastián: maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma y maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Cuidado Agudo/Crítico.

“La Beca PPOHA fue de gran ayuda para completar mi carrera universitaria. No tuve la necesidad de incurrir en préstamos. Completar el grado de maestría me permitió recibir un ascenso laboral, incluyendo el beneficio de una mejor remuneración económica. Estoy muy agradecido del proyecto PPOHA de EDP University”, dijo Néstor Arzón, egresado de MISFI en la modalidad 100 % online.

EDP University ofrece programas 100% online y cuenta con localidades en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba.

Para más información, accede a edpuniversity.edu o comunícate a través de WhatsApp al 787-593-1375. ¡SABER ES PODER!