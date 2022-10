Uno de los principales indicadores de calidad y excelencia en una institución de educación superior, sobre todo a nivel posgraduado y, en el caso de Puerto Rico, es si tiene acreditación o cuenta con la autorización para ofrecer estudios universitarios, por medio de organismos o agencias acreditadoras reconocidas.

Si a esto le sumas que la institución universitaria ofrece una variedad de modalidades de estudios que se adaptan a tu ajetreado diario vivir y le añades la ventaja de estudiar en trimestres, quiere decir que tienes la mejor alternativa para tus estudios posgraduados en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En el 1944, la Universidad Interamericana de Puerto Rico fue la primera institución de educación superior en ser acreditada por la Middle States Asociación of Colleges and Schools, fuera de los Estados Unidos continentales. Está autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditada por la Middle States para ofrecer estudios universitarios del nivel subgraduado, graduado y profesional, según sea el caso.

PUBLICIDAD

Once unidades académicas integran el sistema: nueve recintos y dos escuelas profesionales: la Facultad de Derecho, que además está acreditada por Council of the Section of Legal Education and Admissions to the Bar of the American Bar Associationy; y la Escuela de Optometría, acreditada, también, por Accreditation Council on Optometric Education. Estas dos escuelas especializadas son para estudiantes graduados que buscan la alternativa de obtener carreras profesionales de vanguardia y prestigio. Asimismo, la universidad está comprometida con la acreditación profesional de sus programas académicos. Es por ello que algunas unidades académicas tienen programas acreditados por diversas organizaciones acreditadoras.

Para aquellas personas interesadas en continuar estudios posgraduados, la Universidad Interamericana de Puerto Rico ofrece una gran variedad de maestrías y doctorados. Más de 80 maestrías, más de 20 de estas a distancia, y más de 20 doctorados, incluyendo algunos totalmente a distancia. Hay maestrías completamente a distancia en Administración de Empresas, Inteligencia Empresarial Internacional, Contabilidad, Finanzas, Gerencia Industrial, Educación Especial, Educación Bilingüe, Computación Educativa, Docencia Universitaria, Ciencias de Computadoras, Redes y Seguridad; y Educación en Currículo y Enseñanza; un doctorado en Educación en Liderazgo e Instrucción en la Educación a Distancia, uno en Second Language Research y un certificado profesional en Desarrollo Empresarial, entre otros

Continúa tus estudios graduados en la Universidad Interamericana. Todavía estás a tiempo para matricularte en el trimestre que comienza el 12 de noviembre. La INTER ofrece clases presenciales, clases con salas virtuales, cursos híbridos y cursos 100 % online.

Accede a www.inter.edu y aclara dudas y preguntas actuales, haz admisión o matrícula. También puedes visitar presencialmente el recinto de tu preferencia. Puedes enviar un mensaje al 787-754-7597, para más información. El teléfono de la oficina de admisiones del Recinto Metro es el 787-765-1270. Síguenos en las redes sociales: facebook/interocs y twitter/interpuertorico, instagram/interpuertorico.