La Universidad Albizu reconoció a un grupo de 39 estudiantes doctorales que fueron admitidos recientemente en diversos programas de internados acreditados por la American Psychological Association (APA) en Estados Unidos y Puerto Rico. Se trata de estudiantes que están próximos a completar sus grados de PsyD. y Ph.D. en Psicología Clínica del Recinto de San Juan y el Centro Universitario de Mayagüez.

“Este es un logro sin precedentes para la Albizu y nos posiciona como líderes a nivel local en ofrecer este tipo de oportunidades al estudiantado. El 93% de los participantes de estos programas logró esta importante distinción, lo que es motivo de orgullo para toda la institución”, explicó el doctor Julio Santana Mariño, rector de la institución.

Instituciones

Los estudiantes homenajeados lograron ubicación en Jackson Health System - University of Miami Miller SOM (Miami, FL), Citrus Health Network (Miami, FL), University of Florida – Counseling and Wellness Center (Gainesville, FL), Tampa Aspire Health Alliance (Quincy, MA), Multicultural Psychology Internship Program (Springfield, MA), VA Caribbean Healthcare System (San Juan, PR), Clínica de la Albizu & San Juan Internship (San Juan, PR), Astor Services for Children & Families (Rhinebeck, NY), New Mexico State University (Las Cruces, NM), National Psychology Training Consortium – Great Lakes (Logansport, IN), VA North Texas Health Care System (Dallas, TX), West Palm Beach Veteran Affairs Medical Center (West Palm Beach, FL), Texas A&M University (College Station, TX), Mental Health Systems PC (Edina, MN), Family Health Center at NYU Langone - Sunset Terrace BH (Brooklyn, NY), Centerstone Consortium Integrative Substance Misuse (Bradenton, FL), National Psychology Training Consortium (Central Springfield, MO), Purdue University West, (Lafayette, IN), University of Illinois at Urbana-Champaign (Champaign, IL).

Estudiantes

El grupo de estudiantes doctorales que estarán haciendo sus internados en estas organizaciones lo componen: Franchesca N. Angelucci Martínez, Isabel Cantó Rullán, Kristal Cintrón, Lisandra M. Domínguez Rodríguez, Antonio Escabí Iguina, Naomilee Figueroa, Melissa Marie García, Mariangely Gómez Agosto, Sonia A. Jiménez Medina, Álvaro M. Longo, Jarinet López, Stephanie M. López-Torres, Paola Alejandra Marín Rivera, Frances R. Meléndez López, Rachel Meléndez Ramírez, Zullybel Mendoza Keppis, Annette Nieves Morales, Fátima S. Ortega Pozada, Daianna L. Ortiz Rivera, Edwin Otero Sánchez, Marimer Ramos-Pagán, Naiomi Rivera Rivera, Karina M. Robles Negrón, Carmen Rocha, Charlenne Rodríguez, Glorymar Rosario-Vicente, Krystal M. Sánchez Sostre, Shanice Santana Olivo, Laura A. Santos, Lorna M. Segura Abreu, Daniel A. Soto López, Estefanía M. Texidor, Amanda Tirado Concepción, Paulette M. Troche Santana, Stephanie Vázquez González, Brandon Vélez Ríos, Randy Morán, Edwin Torres y Millie Villanueva.

Las personas interesadas en conocer más sobre los programas académicos de la Universidad Albizu pueden acceder albizu.edu/estudia.