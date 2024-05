Este año, The Baldwin School of Puerto Rico celebra con orgullo su 50.a ceremonia de graduación. La clase graduanda de 2024 se destaca no solo por sus impresionantes logros, sino también por sus cualidades, que reflejan el color que los representa: el plateado. Este color simboliza la brillantez, la resistencia, la ductilidad y la maleabilidad, cualidades que los estudiantes han demostrado ampliamente a través de sus éxitos académicos, deportivos, artísticos y en la comunidad.

Brillo académico

Diez estudiantes han sido reconocidos como National Hispanic Recognition Scholars: Gabriel Valenzuela, Isabel Rodríguez, Zoé Bernales, Marcela Domenech-Ferraiuoli, Enrique Córdova, Leila Oller, Estefanía Puig, Reyna Torrado, Sofía Barreiro y Mariana Guzmán. Además, Gabriel Valenzuela ha sido honrado como National African-American Scholar, destacando su logro a nivel nacional. Asimismo, nueve de nuestros estudiantes fueron nominados como US Presidential Scholar Candidates: Isabel Rodríguez, Meghna Pramoda, Lucy Poupolo, Marcela Domenech-Ferraiuoli, William Forrester, Arún Urueña, Katherine Muldrow y Leila Oller. Se destaca, entre ellos, Meghna Pramoda, seleccionada como Presidential Scholar de Puerto Rico, y quien será homenajeada junto con la profesora y entrenadora de natación Elismari Aldarondo por el presidente Joseph R. Biden en la Casa Blanca.

Servicio comunitario

La clase graduanda demostró su resiliencia, a través de destacadas iniciativas que abarcan diversos tipos de servicio comunitario. Por ejemplo, Zoé Bernales, Isabel Rodríguez y Mariana Algaze fundaron La Colectiva, un grupo de acción sociopolítica que educa a los jóvenes sobre temas políticos, sociales y económicos. Además, Meghna Pramoda ha sido galardonada con varios premios nacionales e internacionales por la creación del programa Safeteen, que monitoriza la protección de los jóvenes en Internet y en las redes sociales. Finalmente, Gabriel Martí, un voluntario esencial de la Fundación CAP, ha educado sobre el cáncer pediátrico y recaudado fondos para apoyar a las familias afectadas.

Ductilidad en el deporte

Los logros deportivos de estos estudiantes destacan su ductilidad, mostrando no solo sus habilidades competitivas, sino también el equilibrio que mantienen entre sus actividades deportivas y compromisos académicos. Rogelio Casellas-Rivera ha sido reclutado por Boston College para unirse a su equipo de vela, mientras que Marla Valentín se integrará al equipo de voleibol femenino de División 1 de la Universidad de Miami. Estos ejemplos ilustran cómo los alumnos del programa de Bachillerato Internacional (IB) moldean activamente su futuro, combinando el rendimiento académico con la excelencia deportiva. Además, el rendimiento de nuestros equipos de fútbol, tanto masculino como femenino, subraya esta excelencia. El equipo masculino alcanzó el segundo lugar en el torneo internacional de CISA, en Colombia; y el equipo femenino no solo ganó su división en la copa de PRHSAA por segundo año consecutivo, sino que también se coronó campeón en el mismo torneo internacional de CISA.

Maleabilidad en las artes

La maleabilidad, característica de adaptabilidad y creatividad, se manifiesta en las artes. Este año, el musical estudiantil “Grease” permitió a nuestros estudiantes mostrar sus habilidades escénicas. The Baldwin School of Puerto Rico tuvo el honor de ser el primer colegio en presentar una selección de escenas del famoso musical en el Distrito T-Mobile, un logro que resalta la calidad artística y el espíritu innovador de nuestros estudiantes.

The Baldwin School of Puerto Rico tuvo el honor de ser el primer colegio en presentar una selección de escenas del famoso musical "Grease" en el Distrito T-Mobile. ( Suministrada )

Excelencia académica

Con esta clase graduanda, The Baldwin School of Puerto Rico celebra 50 años de excelencia educativa con orgullo y anticipa con entusiasmo los éxitos futuros de sus graduados, “seguros de que continuarán marcando la diferencia en el mundo con el mismo brillo y resiliencia que los define”.