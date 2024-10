El proceso de solicitar a la universidad es emocionante, pero también viene cargado de nervios y preocupaciones. Sentir ansiedad es completamente normal, ante tantas incertidumbres. Sin embargo, si esta ansiedad te causa demasiado malestar o te afecta en momentos donde deberías estar tranquilo, puede ser una señal de que esta etapa te está costando más de lo esperado.

¿Qué puedes hacer para mantener la calma y controlar la ansiedad durante este proceso?

Aquí tienes unos tips para mantener tu bienestar emocional

Habla de lo que sientes. No te guardes todo; comparte cómo te va con este proceso con tus amigos o los adultos que te están ayudando. Ponerle nombre a lo que sientes te ayuda a que no se acumule y te abrume.

Cuida tu cuerpo. Dormir bien, moverte un poco y comer saludable es clave. Te ayudará a tener energía y a mantener las emociones bajo control.

No te olvides de tu gente. Mantente cerca de las personas que te apoyan y haz tiempo para tus hobbies o, simplemente, para pasarla bien con quienes te hacen reír. Pensar en el futuro es importante, pero no dejes de disfrutar el presente.

o, simplemente, para pasarla bien con quienes te hacen reír. Pensar en el futuro es importante, pero no dejes de disfrutar el presente. Practica algo que te relaje, ya sea yoga, meditación, una caminata o cualquier cosa que te conecte con el presente y te ayude a sentirte más tranquilo.

Evita las sustancias para manejar el estrés. La cafeína, el alcohol, la nicotina o el cannabis no son la solución. Mejor, busca maneras más sanas de liberar la ansiedad.

Si la ansiedad te está afectando, pide ayuda. Si ya no duermes bien, no tienes apetito o te está yendo mal en la escuela, habla con tus papás, cuidadores o un médico para buscar ayuda profesional.

En fin, es normal sentir miedo o ansiedad durante el proceso de solicitud a la universidad, pero no tienes que enfrentarlo solo. Hablar sobre tus preocupaciones no es un signo de debilidad, sino una muestra de fortaleza. Expresar lo que sientes te ayudará a liberar tensión y a encontrar apoyo. Rodéate de una red de confianza, que puede incluir amigos, tutores, padres, abuelos, maestros u otros adultos. Ellos están ahí para apoyarte. Si lo consideras necesario, no dudes en consultar a un profesional de salud mental o hablar con tu médico primario para obtener orientación adicional. Tu bienestar es lo más importante.

PUBLICIDAD

Melody Matters: A Health Project

Es una organización sin fines de lucro dedicada a implementar programas innovadores de prevención de salud, a través de la música, el deporte y eventos comunitarios. Su enfoque es el bienestar integral, promoviendo hábitos saludables y educación preventiva. Busca empoderar a los jóvenes y a diversos grupos en Puerto Rico, mediante programas creativos que fomenten la salud física, emocional y mental. Síguelos en las redes sociales: @melodymattersproject.

La Dra. Karen G. Martínez es psiquiatra de niños y adolescentes y la directora del Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad de la Universidad de Puerto Rico. También, colaboradora de la organización sin fines de lucro Melody Matters: A Health Project, a través de la Coalición por la Salud Mental de Puerto Rico.