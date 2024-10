Una de las gestiones más importantes de los estudiantes de cuarto año en su año senior, es llenar la FAFSA (Free Application for Federal Student Aid), lo cual, para muchos, puede representar un reto en donde está en juego su futuro.

Esta es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, un formulario que completan tanto los estudiantes universitarios actuales como aquellos que son potenciales para determinar su elegibilidad para recibir ayuda financiera.

En el caso de Puerto Rico, es para la Beca Pell, pero, para aquellos estudiantes que piensan ir a estudiar a Estados Unidos, esta solicitud le permite un abanico mayor de oportunidades de asistencia económica.

Según Tere Durán, quien es college counselor en Dorado Academy College Fairies y experta en ayuda financiera, este proceso es determinante para los estudiantes y “debe realizarse con la mejor asistencia posible, sobre todo, teniendo en cuenta de que la plataforma de solicitud de FAFSA ha traído cambios desde el año pasado y, este año, se espera que abra para los solicitantes desde el 1 de diciembre de 2024″. Por ello, es importante comenzar desde ya todo el proceso para que estén listos para esa fecha.

Para que el proceso sea más llevadero, aquí unos consejos de la experta en ayuda financiera

Paso 1: Crear los ID (FSAID) del estudiante y el padre

Es lo primero que deben hacer y lo único que necesitan para crear ese ID es la información de contacto: nombre del estudiante y del padre, tal y como aparecen en sus tarjetas de seguro social; eso es bien importante. Además, la dirección, teléfono y el email.

¿Qué debes hacer?

Tanto el padre como el estudiante necesitan crear un ID.

Hagan el ID con una copia de las tarjetas de seguro social en sus manos para que la información sea exactamente igual a la que aparece en el sistema de la Administración del Seguro Social.

Cuando ya tienen los ID creados, guarden una captura de pantalla porque esa información la van a utilizar por los próximos cuatro años. Si no la guardan, tienen que volver a crear un username y password .

y . Una vez se crea el ID, el sistema hace una verificación con la Administración de Seguro Social, que puede tardar entre dos y tres semanas.

Cuando se están creando los ID, les mandan un código de seis números al celular y otra verificación al email , eso es por seguridad porque estamos hablando del seguro social.

, eso es por seguridad porque estamos hablando del seguro social. Si hay una discrepancia en los nombres, números o fechas de nacimiento, no dan la verificación y hay que crear el ID otra vez.

Si se crearon los ID, solo resta esperar al 1 de diciembre para que abra la plataforma de FAFSA.

Paso 2: Llenar la Solicitud de FAFSA

¿Qué debes hacer?

A partir del 1 de diciembre, si tienen sus ID creados, el estudiante y el padre deberán llenar cada uno su parte de la solicitud de FAFSA.

Si el estudiante llena su parte primero, le llegará una invitación por email al padre para que llene su parte o viceversa; si el padre inicia el proceso, le llegará la invitación por email al estudiante para completar la solicitud.

al padre para que llene su parte o viceversa; si el padre inicia el proceso, le llegará la invitación por email al estudiante para completar la solicitud. El padre necesitará tener su Planilla de Puerto Rico del 2023 para llenar la solicitud. Necesitará la información del encasillado de Ingreso Bruto Ajustado y la Responsabilidad Contributiva.

Estudiantes que llenan solos la FAFSA:

Las diferentes universidades hacen unas ferias para llenar la FAFSA, por lo que tienen que estar pendientes para buscar esa asistencia.

También pueden llegar a la oficina de ayuda financiera de la universidad dónde el estudiante está interesado en estudiar, para que le ayuden. Deben llevar todos los documentos necesarios.

Si decides llenarla por tu cuenta, el portal te preguntará si estás solo, y hay un encasillado que marcas si no tienes la manera de conseguir información de tus padres. En ese caso, el mismo sistema te lleva a poder completar el proceso sin esa información.

Nuevos cambios

Este año, la fecha de apertura de la plataforma para llenar la solicitud de FAFSA es el 1 de diciembre, aunque se esperaba que estuviera disponible a partir del 1 de octubre. Sin embargo, se cree que, debido a los problemas que tuvo la plataforma el año pasado, puedan estar haciendo revisiones.

De todas formas, Durán aseguró que “la nueva fórmula que usa la FAFSA para otorgar la Beca Pell, que es la que aplica a Puerto Rico, ayudó a más estudiantes cuyos padres tenían ingresos que antes no cualificaban”.

Para que tengan una idea, el tope de ayuda de FAFSA es de $7,395, pero, al solicitar, los estudiantes también tienen la posibilidad de tomar préstamos estudiantiles que fluctúan de la siguiente manera:

Préstamos estudiantiles

Primer año: $5,500

Segundo año: $6,500

Tercer y cuarto año: $7,500

De acuerdo con la experta en ayudas financieras, debido a los cambios en la FAFSA y el beneficio que brinda a más estudiantes, es recomendable que todos los estudiantes deben llenar su solicitud de FAFSA.

“Ahora, más estudiantes han recibido las ayudas y, además de otorgar la Beca Pell en Puerto Rico, a aquellos que van a Estados Unidos a estudiar puede servirles como instrumento para recibir más ayudas, ya sean institucionales, scholarships o grants. El padre que piense que no debe llenar la FAFSA por su ingreso, que siempre lo llene porque nunca sabes si te vas a quedar sin trabajo y, si no llenas la solicitud, no tienes oportunidad de reclamar. Incluso, deben llenarla todos los años, aunque la primera vez no se lo aprueben”, puntualizó Durán.

