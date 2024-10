Ricardo García, también conocido por su nombre artístico Sevvi, es un artista urbano puertorriqueño que apostó a su producto creativo, tras cursar una maestría en Negocio de Música del Berklee College of Music, en la ciudad de Boston. Para el cantante y productor musical, esta experiencia le sirvió como plataforma para exponerse a profesionales en la industria que se desempeñan dentro y fuera del salón de clases.

A su juicio, García se transformó en un artista más completo y pudo pulir y ejecutar su ideal creativo, gracias al apoyo que recibió tanto de la facultad universitaria, como de sus compañeros de clases con ideas y aspiraciones afines. “La industria se mueve a través de las relaciones y formar esos vínculos desde temprano significa todo para uno, como artista”, sostuvo el joven de 25 años, añadiendo que uno de los conocimientos más valiosos que adquirió en el proceso “fue la capacidad de analizar la música como un producto técnico… para entender los elementos que definen un hit musical y poder ser más versátil y desarrollar un oído más agudo para la producción y la composición”.

Algunas de las grandes inspiraciones musicales de Sevvi se derivan de los géneros de jazz y blues. ( Suministrada )

A estos efectos, el artista reveló que, cuando incursionó en la industria de la producción musical, pensaba que lo abordaría, exclusivamente, desde un ángulo de negocios. El lado creativo, según compartió, “vino después”. Estar rodeado de talento le inspiró a lanzarse a componer, cantar e ingeniar su propio producto con plena libertad creativa, incorporando las lecciones aprendidas sobre la marcha. Para Sevvi, una de las grandes relaciones que cultivó en su tiempo en Berklee, le proporcionó la oportunidad de conectar con el equipo del artista y rapero canadiense Drake, quien “escuchó mi música y lo adoptó para una grabación de un tema que estoy orando que salga pronto”, expresó con entusiasmo el artista, quien, actualmente, distribuye su tiempo entre Miami, Orlando y Nueva York.

Por otro lado, algunas de las grandes inspiraciones musicales de García se derivan de los géneros de jazz y blues, los cuales “muchas estrellas copian los sonidos y estilos porque hay tanto que aprender de esos talentos”, aseveró el joven, que realizó estudios de bachillerato en Empresarismo y Comunicaciones en la Universidad del Estado de Florida (FSU, por sus siglas en inglés).

Una de las grandes revelaciones que le impactaron en su caminar académico en Berklee fue la realización de las complejidades que giran en torno de la comercialización y autopromoción de los artistas emergentes. “[El] marketing es un mundo diferente; es un animal difícil de dominar… no se trata, solamente, de promocionar tu música, sino [también] debes tener un propósito para tu marca personal y conectar emocionalmente con tu audiencia”, indicó García, aludiendo al shock value que se necesita para poder alcanzar los objetivos comerciales de la industria. “Verdaderamente, “it takes a village”… tienes que tener gente alrededor que te ayude a componer y desarrollar tu negocio y tu marca”, aseveró el puertorriqueño, agradecido con todo su equipo de trabajo y el apoyo que ha recibido de su familia a lo largo del proceso.

Por último, Sevvi destacó el apoyo que ha recibido de su papá, quien le impulsó la idea de continuar estudios y perseguir una carrera en la industria de la música urbana, a la que García ansiaba incursionar. “Antes, pensaba que recibir una educación no era necesario para ser exitoso en la industria y, para mucha gente, quizás no lo es, pero, en mi caso, me equivoqué. Hay mucho que aprender en el entorno académico: técnicas de producción, teorías musicales, y un sinfín de herramientas que adquieres que son esenciales para adaptarte y evolucionar en el campo”, expresó.

“Como me dice mi papá, el conocimiento es poder y nadie te lo puede quitar. Nunca sabes cuando lo vas a necesitar en tu camino… la educación no es solo adquirir información, sino [que también] se trata de abrirte puertas y prepararte para los desafíos que vas a enfrentar”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.